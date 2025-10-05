CNU 2025: Quando sai o gabarito do Enem dos Concursos? Veja data do resultado

A primeira fase do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 será realizada neste domingo, 5, e muitos candidatos já se perguntam quando poderão consultar o gabarito da prova.
O gabarito preliminar das provas objetivas será divulgado logo após a aplicação do exame. O resultado, por sua vez, seguirá o cronograma oficial da FGV.
A sistemática do CNU 2 define que para avançar para a segunda fase, marcada para 7 de dezembro, é preciso acertar ao menos 40% das questões para não ser eliminado. No ano passado, as duas provas (objetiva e discursiva).
Confira as datas importantes sobre o gabarito e o resultado do CNU 2025.