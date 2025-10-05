Brasil

CNU 2025: Quando sai o gabarito do Enem dos Concursos? Veja data do resultado

O gabarito preliminar das provas objetivas será divulgado logo após a aplicação do exame

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 00h02.

A primeira fase do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 será realizada neste domingo, 5, e muitos candidatos já se perguntam quando poderão consultar o gabarito da prova.

O gabarito preliminar das provas objetivas será divulgado logo após a aplicação do exame. O resultado, por sua vez, seguirá o cronograma oficial da FGV.

A sistemática do CNU 2 define que para avançar para a segunda fase, marcada para 7 de dezembro, é preciso acertar ao menos 40% das questões para não ser eliminado. No ano passado, as duas provas (objetiva e discursiva).

Confira as datas importantes sobre o gabarito e o resultado do CNU 2025.

Quando sai o resultado do CNU?

A divulgação dos resultados segue um cronograma:

  • 6 de outubro: Gabarito preliminar das provas objetivas.
  • 12 de novembro: Notas finais da primeira fase e convocação para a prova discursiva.
  • 13 a 19 de novembro: Período para envio de títulos (quando aplicável).
  • 18 de fevereiro de 2026: Resultado definitivo da prova discursiva.
  • 20 de fevereiro de 2026: Publicação das listas de classificação.
  • 16 de março de 2026: Início das convocações para nomeação.

Entre a divulgação dos resultados preliminares e os definitivos, haverá períodos para interposição de recursos. Candidatos podem apresentar contestações dentro dos prazos estipulados no edital.

Quando sai o gabarito do CNU?

Segundo o MGI, o gabarito preliminar das provas objetivas será divulgado no dia 6 de outubro.

