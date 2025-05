Clima: São Paulo tem sol e tempo seco nesta quarta-feira, 7

O clima em São Paulo segue estável nesta quarta-feira, com temperaturas amenas e tempo seco. A madrugada teve temperatura mínima em torno de 16°C, com céu parcialmente nublado. Ao longo do dia, a temperatura sobe gradativamente, atingindo máxima próxima dos 27°C, com presença constante do sol entre poucas nuvens.

Umidade do ar e cuidados com a hidratação

A umidade relativa do ar varia bastante, podendo chegar a níveis baixos, em torno de 40% durante a tarde. Isso reforça a necessidade de cuidados com a hidratação, especialmente ao longo do dia, quando o tempo seco pode causar desconforto.

Não há previsão de chuva para a capital e região metropolitana, mantendo o tempo seco característico do chamado "veranico de maio", fenômeno que traz dias quentes e sem precipitação fora da estação.

Expectativa para os próximos dias

Nos próximos dias, a tendência é de manutenção desse padrão, com temperaturas máximas que podem chegar a 29°C na quinta-feira e até 31°C no sábado, antes de uma queda prevista para o domingo.

O cenário é influenciado por uma massa de ar seco e um sistema de alta pressão atmosférica que bloqueia a entrada de frentes frias e mantém o tempo firme.