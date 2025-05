Produção industrial cresce 1,2% em março, bem acima das expectativas

A produção industrial do Brasil cresceu 1,2% em março, após cinco meses consecutivos sem altas no setor. O resultado é o maior desde junho de 2024 e veio bem acima do esperado pelos analistas de mercado, que projetavam alta de 0,3% no mês. Os dados fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) e foram divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira, 7.

Em comparação com março de 2024, a indústria teve crescimento de 3,1%;

O setor acumula alta de 1,9% no ano;

Já em 12 meses, a expansão é de 3,1%.

Após o setor apresentar forte expansão em 2024, economistas passaram a projetar uma desaceleração da atividade econômica como um todo para este ano, inclusive em resposta à política monetária mais restritiva, com a alta nos juros. Já no final do ano passado, a atividade começou a perder o fôlego, com quedas de 0,2%, 0,7% e 0,3%, em outubro, novembro e dezembro, respectivamente. Em janeiro e fevereiro, a variação foi considerada nula.