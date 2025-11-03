Cláudio Castro quadruplica seguidores nas redes após operação no Rio

Após a megaoperação de segurança no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro (PL) alcançou um novo marco nas redes sociais, atingindo 2 milhões de seguidores no Instagram.

Com isso, o político se consolida como o segundo governador mais influente do Brasil na plataforma, ficando atrás apenas de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que lidera com 5,5 milhões de seguidores.

O crescimento do interesse dos usuários pelo perfil do governador ocorreu logo após a ação das polícias Civil e Militar contra o Comando Vermelho (CV) na última terça-feira, 28 de outubro.

Rápida variação em seis dias

Na segunda-feira, 27 de outubro, Castro tinha 464 mil seguidores no Instagram. Na terça-feira, quando a megaoperação começou, esse número subiu para 478 mil.

No dia seguinte, quando foram contabilizados as mortes pela ação contra o tráfico, o perfil de Castro chegou a 746 mil seguidores. Na sexta-feira, o governador chegou a 1,4 milhão de seguidores no Instagram.

Ao bater a marca dos 2 milhões de seguidores nesta segunda-feira, 3 de novembro, Cláudio Castro superou outros governadores de peso nas redes sociais, como Romeu Zema (1,9 milhão), Ronaldo Caiado (1,7 milhão), Eduardo Leite (1,4 milhão) e Raquel Lyra (1,3 milhão).

Balanço da megaoperação no Rio

Batizada de Operação Contenção, a ação realizada entre as polícias Civil e Militar nesta terça-feira, 28, foi considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro, com saldo de 121 mortos, 113 pessoas presas e mais de 90 fuzis apreendidos, de acordo com dados divulgados pelo governo do estado, na quarta-feira.

Os confrontos começaram após o cerco de forças de segurança às comunidades da Penha e do Alemão, áreas sob domínio do grupo Comando Vermelho. A ação desencadeou uma série de reações do tráfico, incluindo bloqueios em vias expressas e paralisações no sistema de transporte público.

Segundo o governo do Rio, o objetivo da operação foi conter a expansão territorial da facção. Em contrapartida, organizações civis e moradores relataram denúncias de execuções, remoção de corpos e uso excessivo da força por parte dos policiais.

Saiba tudo sobre a megaoperação no Rio de Janeiro