Eleição presidente na Paraíba: Lula fica em primeiro lugar com 61%

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em primeiro lugar na Paraíba, com 61,31% dos votos válidos. O senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 33,07%.

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Quem foi eleito governador da Paraíba?

Lucas Ribeiro (PP) foi reeleito governador da Paraíba, segundo dados da apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 85,18% das urnas apuradas, Ribeiro já tinha votação suficiente para garantir a reeleição. Ele somava 64,34% dos votos válidos, à frente de Efraim Filho (PL), com 24,41%, e Cícero Lucena (MDB), que registrava 10,76%.

Veja os detalhes do resultado das eleições na Paraíba

Senadores eleitos na Paraíba?

Os candidatos João Azevêdo (PSB) e Veneziano (MDB) foram eleitos senadores da República pelo estado do Paraíba nas eleições de 2026.

De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,08% das urnas apuradas, Azevêdo obteve 32,53% dos votos válidos. Veneziano recebeu 22,71%.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.