Eleição presidente no Amazonas: Lula fica em primeiro lugar com 48%

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,94% das urnas apuradas, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em primeiro lugar no Amazonas, com 48,20% dos votos válidos. O senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 45,03%.

No Amazonas, 2,80 milhões eleitores escolheram o próximo presidente do Brasil.

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Quem foi eleito governador do Amazonas?

Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) vão disputar o segundo turno no Amazonas, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste domingo, 4. Com 98,03% das urnas apuradas, Aziz obteve 40,34% dos votos válidos, enquanto Maria 24,78%.

Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.

Senadores eleitos no Amazonas

Os candidatos Eduardo Braga (MDB) e Plinio Valéro (PSDB) foram eleitos senadores da República pelo estado do Amazonas nas eleições de 2026.

De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,55% das urnas apuradas, Braga obteve 32,24% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Valério, que recebeu 24,68%.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.