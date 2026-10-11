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Círio de Nazaré 2026: entenda a história, símbolos e milagres da romaria

Tradição centenária movimenta o Pará com a Imagem Peregrina, manto inédito e pratos típicos como o pato no tucupi

Círio de Nazaré 2025 reúne milhões em Belém para programação com "procissão das luzes" AFP PHOTO/Evaristo SA (Photo credit should read EVARISTO SA/AFP via Getty Images)

Círio de Nazaré 2025 reúne milhões em Belém para programação com "procissão das luzes" AFP PHOTO/Evaristo SA (Photo credit should read EVARISTO SA/AFP via Getty Images)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 09h25.

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A procissão do Círio de Nazaré é realizada neste domingo, 11, em Belém, capital do Pará. O evento representa o ponto alto da festividade mariana e a 7ª das 14 romarias oficiais do calendário. A estimativa das autoridades é de que 2,3 milhões de pessoas tomem as ruas da cidade ao longo do trajeto de 3,6 quilômetros.

A programação teve início às 6h com a celebração da Missa do Círio na Catedral Metropolitana de Belém, conduzida pelo arcebispo Dom Júlio Endi Akamine. A saída da berlinda ocorreu por volta das 7h e deu início a uma caminhada de aproximadamente seis horas até o bairro de Nazaré.

Ao meio-dia, a celebração de chegada na Praça Santuário é presidida pelo bispo auxiliar Dom Paulo Andreolli.

Origem e tradição histórica

A devoção a Nossa Senhora de Nazaré no Pará remonta ao início do século XVIII. Segundo a tradição local, no ano de 1700, o caboclo Plácido encontrou uma pequena imagem de madeira da Virgem às margens do igarapé Murutucu — onde hoje se ergue a Basílica Santuário.

Mesmo após ser levada para a casa de Plácido e para a capela do Palácio do Governo, a imagem desaparecia e reaparecia no local original do achado. O fenômeno motivou a construção de uma ermida no local e deu início ao culto oficial.

O primeiro Círio ocorreu em 1774, quando a imagem retornou de Portugal após passar por restauração e foi conduzida do porto ao santuário por autoridades e fiéis. A partir de 1793, a romaria passou a ser celebrada anualmente no segundo domingo de outubro.

Entre os episódios históricos marcantes está o milagre do brigue português "São João Batista", em 1846, cujos sobreviventes de um naufrágio foram salvos e originaram a tradição do acompanhamento de botes e carros de promessa.

Símbolos da festividade

A festividade reúne diversos elementos simbólicos que marcam o pagamento de promessas. O principal deles é a corda, introduzida na procissão em 1855 para puxar a berlinda atolada no Ver-o-Peso e oficializada em 1868.

Com cerca de 400 metros de comprimento e dividida em estações, a estrutura de sisal é disputada por milhares de promesseiros que caminham descalços como forma de sacrifício e agradecimento.

A berlinda, em uso no modelo barroco atual desde 1964, carrega a Imagem Peregrina — uma réplica esculpida em 1969 com traços da mulher e do menino amazônicos. Todos os anos, a santa recebe um manto inédito confeccionado em clima de segredo e doado anonimamente.

A celebração também se estende à culinária familiar com o tradicional almoço de domingo, onde são servidos pratos típicos como o pato no tucupi e a maniçoba.

Transformações e Momentos Históricos

Ao longo dos séculos, a celebração passou por transformações organizacionais e enfrentou momentos de exceção:

  • 1854: A procissão passa do período vespertino para o matutino para evitar as fortes chuvas de fim de tarde.
  • 1882: A partida da romaria é transferida do Palácio do Governo para a Catedral Metropolitana.
  • 1901: O bispo Dom Francisco do Rego Maia oficializa o segundo domingo de outubro como a data fixa do evento.
  • 1992: A marca de 2 milhões de participantes é alcançada pela primeira vez na história da romaria.
  • 2004: O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) tomba o Círio como Patrimônio Cultural Imaterial. Em 2013, a Unesco concede o título de Patrimônio Cultural da Humanidade.
  • Interrupções históricas: A grande procissão presencial deixou de ser realizada nas ruas apenas durante a revolta da Cabanagem (1835) e nos anos mais críticos da pandemia de Covid-19 (2020 e 2021).
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