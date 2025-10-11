Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Vai a Aparecida de carro? Saiba se você vai precisar pagar a nova taxa de turismo

Projeto previa arrecadar recursos para serviços urbanos e ambientais, com valores definidos por tipo de veículo

O Santuário Nacional de Aparecida recebeu 9 milhões de visitantes em 2024 (Leandro Fonseca/Exame)

O Santuário Nacional de Aparecida recebeu 9 milhões de visitantes em 2024 (Leandro Fonseca/Exame)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 06h43.

A Prefeitura de Aparecida (SP) estava discutindo incluir uma taxa de turismo para veículos que entram na cidade, conhecida pelo turismo religioso e pelo Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, o maior templo católico do país.

No entanto, o prefeito Zé Louquinho (PL) decidiu retirar o projeto de lei da Câmara Municipal na última segunda-feira, 6. A proposta ainda não tem previsão de ser reenviada ou reformulada.

O projeto havia sido enviado à Câmara em setembro e ainda tramitava nas comissões, sem data definida para votação. Questionada, a Prefeitura afirmou que a retirada foi uma decisão do prefeito, sem detalhar os motivos ou indicar se haverá nova proposta.

O que previa o projeto

A proposta tinha como objetivo custear o impacto do turismo na infraestrutura urbana e ambiental de Aparecida. O texto justificava que o orçamento do município é insuficiente para arcar com os custos de serviços essenciais frente ao fluxo intenso de visitantes.

Os valores previstos por tipo de veículo eram:

  • Carro: R$ 10,01
  • Moto: R$ 5,00
  • Van ou kombi: R$ 20,03
  • Micro-ônibus: R$ 40,06
  • Ônibus: R$ 70,11

O projeto não especificava se a taxa seria cobrada por hora ou por dia, o que seria definido pelos vereadores. Veículos licenciados em Aparecida e em oito cidades vizinhas (Guaratinguetá, Potim, Roseira, Lorena, Canas, Piquete, Cachoeira Paulista e Cunha) estariam isentos. Também seriam liberadas das taxas viaturas de serviço público e veículos de eventos reconhecidos pela prefeitura.

A proposta previa a criação do Fundo Municipal de Turismo Sustentável (FMTS), responsável por administrar os recursos arrecadados. Segundo o projeto, os valores seriam aplicados em:

  • Limpeza urbana, coleta e destinação de resíduos sólidos
  • Manutenção de vias, praças, mobiliário urbano e sinalização turística
  • Preservação ambiental e recuperação de áreas degradadas
  • Campanhas de educação ambiental e capacitação profissional
  • Projetos de promoção do turismo religioso, cultural e de eventos
  • Digitalização e modernização da gestão da taxa

O projeto também previa revogar uma lei de 2006, que determinava a cobrança de taxa para ônibus, micro-ônibus, vans e kombis pela permanência de três dias na cidade, lei que nunca chegou a ser aplicada.

O Santuário Nacional de Aparecida recebeu 9 milhões de visitantes em 2024, segundo dados da própria organização que toma conta do ponto turístico, evidenciando o tamanho do impacto do turismo sobre os serviços públicos locais.

Acompanhe tudo sobre:PrefeiturasTurismoTaxas

Mais de Brasil

Lewandowski defende proteção aos 'bons comerciantes' em novo protocolo contra bebidas adulteradas

Alerta severo da Defesa Civil é acionado em São Paulo nesta sexta-feira, 10

Fim de semana ameaçado? Instabilidade leva chuva forte ao Sudeste e Norte do Brasil; veja previsão

Vai fazer calor em SP neste final de semana? Veja a previsão completa

Mais na Exame

Mercados

Novo Nordisk fecha departamento que pesquisava cura para diabetes tipo 1

Negócios

Empresa de Elon Musk registra quase 800 violações ambientais em Nevada, diz site

Mundo

Pequim sedia Cúpula Global das Mulheres em outubro

Tecnologia

Brinquedos com inteligência artificial ganham espaço entre crianças e adultos na China