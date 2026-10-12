Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Em aceno a católicos, Alckmin anuncia criação de via exclusiva para romeiros na Rodovia Dutra

Projeto batizado de 'Caminho da Fé' prevê 134 quilômetros de pista e ciclovia entre Arujá e Aparecida para reforçar a segurança de peregrinos.

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 14h00.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreGeraldo Alckmin
Saiba mais

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) anunciou nesta segunda-feira, 12, a construção do "Caminho da Fé", uma via exclusiva dedicada a romeiros ao longo da Rodovia Presidente Dutra.

O projeto visa conectar os municípios de Arujá e Aparecida, no interior de São Paulo, disponibilizando 134 quilômetros de calçadão e ciclovia para reduzir acidentes e garantir maior segurança aos fiéis que caminham rumo ao Santuário Nacional.

O anúncio ocorreu após o vice-presidente acompanhar a missa em celebração ao Dia de Nossa Senhora Aparecida na basílica da cidade. A iniciativa será incorporada ao contrato de concessão da rodovia administrada pela concessionária RioSP, em processo de revisão conduzido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

"Esse ano é ano de revisão da concessão da Dutra, e incluímos o Caminho da Fé. Teremos a ciclovia e teremos a calçada, para que as pessoas não andem no acostamento da rodovia Dutra ou da Ayrton Senna, que é muito perigoso. Por andarem, por isso, serão construídas também mais duas faixas na Dutra, entre São José dos Campos até Aparecida", declarou Alckmin.

Segurança e expectativa para a peregrinação

A proposta busca atender à crescente demanda de fiéis durante o período festivo de outubro, marcado historicamente pelo risco elevado de atropelamentos e acidentes no acostamento da via.

O percurso planejado contemplará trechos urbanos de municípios como Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba e Roseira, oferecendo uma infraestrutura segregada do tráfego pesado de veículos.

Segundo estimativas da Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 40 mil romeiros devem transitar pelos trechos da Dutra em direção ao Santuário Nacional de Aparecida até o próximo domingo, 18.

A expectativa do governo federal é que o início das obras ofereça uma rota alternativa segura já para os próximos ciclos de peregrinação.

Acompanhe tudo sobre:PolíticaEleições 2026Geraldo AlckminReligião

Mais de Brasil

Assessoria do TSE diz que não encontrou fake news apontadas por Flávio em canal de Lula

Flávio Bolsonaro vai visitar o pai após Moraes liberar reencontro

Quais são os feriados que ainda restam em 2026? Veja o calendário

Moraes autoriza retomada de visitas de Flávio a Jair Bolsonaro

Mais na Exame

Ciência

Câncer colorretal em jovens: 8 em cada 10 casos não tinham histórico familiar; veja os sintomas

Brasil

Assessoria do TSE diz que não encontrou fake news apontadas por Flávio em canal de Lula

Um conteúdo Bússola

Marcas apostam em lives para ampliar vendas digitais

Inteligência Artificial

E se a IA sair do controle? Donas do ChatGPT e do Claude se preparam para uma crise