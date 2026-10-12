Em aceno a católicos, Alckmin anuncia criação de via exclusiva para romeiros na Rodovia Dutra

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) anunciou nesta segunda-feira, 12, a construção do "Caminho da Fé", uma via exclusiva dedicada a romeiros ao longo da Rodovia Presidente Dutra.

O projeto visa conectar os municípios de Arujá e Aparecida, no interior de São Paulo, disponibilizando 134 quilômetros de calçadão e ciclovia para reduzir acidentes e garantir maior segurança aos fiéis que caminham rumo ao Santuário Nacional.

O anúncio ocorreu após o vice-presidente acompanhar a missa em celebração ao Dia de Nossa Senhora Aparecida na basílica da cidade. A iniciativa será incorporada ao contrato de concessão da rodovia administrada pela concessionária RioSP, em processo de revisão conduzido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

"Esse ano é ano de revisão da concessão da Dutra, e incluímos o Caminho da Fé. Teremos a ciclovia e teremos a calçada, para que as pessoas não andem no acostamento da rodovia Dutra ou da Ayrton Senna, que é muito perigoso. Por andarem, por isso, serão construídas também mais duas faixas na Dutra, entre São José dos Campos até Aparecida", declarou Alckmin.

Segurança e expectativa para a peregrinação

A proposta busca atender à crescente demanda de fiéis durante o período festivo de outubro, marcado historicamente pelo risco elevado de atropelamentos e acidentes no acostamento da via.

O percurso planejado contemplará trechos urbanos de municípios como Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba e Roseira, oferecendo uma infraestrutura segregada do tráfego pesado de veículos.

Segundo estimativas da Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 40 mil romeiros devem transitar pelos trechos da Dutra em direção ao Santuário Nacional de Aparecida até o próximo domingo, 18.

A expectativa do governo federal é que o início das obras ofereça uma rota alternativa segura já para os próximos ciclos de peregrinação.