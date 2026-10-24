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São Paulo tem alerta vermelho para tempestades e ventos de até 90 km/h neste sábado

Previsão indica chuva forte na capital e na região metropolitana, com risco de alagamentos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia

Alerta vermelho: estado tem previsão de forte tempestade (Reprodução/Zoom Earth)

Alerta vermelho: estado tem previsão de forte tempestade (Reprodução/Zoom Earth)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 14h52.

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RESUMO ＋

São Paulo e a região metropolitana estão sob alerta para tempestades neste sábado, 24 de outubro, com previsão de chuva intensa, granizo e rajadas de vento de até 90 km/h. Segundo a Climatempo, as instabilidades estão associadas à formação de um ciclone extratropical no oceano e ao avanço de uma frente fria. O Inmet emitiu alerta laranja para a região, com riscos de alagamentos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A cidade de São Paulo e a região metropolitana estão sob alerta para tempestades neste sábado, 24. A previsão indica pancadas de chuva, possibilidade de granizo e rajadas de vento que podem chegar a 90 km/h.

O alerta de tempestades em São Paulo está relacionado à formação de um ciclone extratropical no oceano e ao avanço de uma frente fria.

Segundo a Climatempo, uma área de instabilidade formada entre Mato Grosso do Sul e São Paulo deve seguir pelo estado. O risco de temporais é maior a partir da manhã, com possibilidade de chuva intensa ao longo do dia.

Inmet emite alerta laranja para São Paulo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um alerta laranja, que indica perigo, para temporais na região. Entre os riscos previstos estão alagamentos, queda de árvores, danos a imóveis e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Na Grande São Paulo, a manhã pode ter períodos de sol e sensação de abafamento. A previsão aponta temperaturas entre 18°C e 26°C, com aumento das instabilidades durante a tarde.

O Vale do Ribeira e as regiões central e sudoeste do estado também estão entre as áreas com maior possibilidade de chuva forte, granizo e ventos intensos.

As condições meteorológicas exigem atenção, sobretudo em áreas sujeitas a alagamentos e durante períodos de rajadas de vento.

Perguntas frequentes

Vai chover em São Paulo neste sábado, 24 de outubro? ＋

Sim. A previsão indica pancadas de chuva e risco de temporais na capital paulista e na região metropolitana. Segundo a Climatempo, as instabilidades devem aumentar ao longo do dia, principalmente a partir da manhã.

Qual é o alerta do Inmet para São Paulo? ＋

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um alerta laranja, que indica perigo, para tempestades. Entre os riscos estão alagamentos, queda de árvores, danos a imóveis e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Os ventos podem chegar a 90 km/h em São Paulo? ＋

Sim. A previsão aponta possibilidade de rajadas de vento de até 90 km/h durante as tempestades que podem atingir a capital e a Grande São Paulo neste sábado.

Por que há previsão de tempestades em São Paulo? ＋

As instabilidades estão relacionadas à formação de um ciclone extratropical no oceano e ao avanço de uma frente fria. Segundo a Climatempo, uma área de instabilidade formada entre Mato Grosso do Sul e São Paulo deve avançar pelo estado, favorecendo a ocorrência de chuva forte.

Qual será a temperatura em São Paulo neste sábado? ＋

A previsão indica temperaturas entre 18°C e 26°C na Grande São Paulo. A manhã pode ter períodos de sol e sensação de abafamento, com aumento das instabilidades durante a tarde.

Quais regiões de São Paulo têm maior risco de temporais? ＋

Além da capital e da região metropolitana, o Vale do Ribeira e as regiões central e sudoeste do estado estão entre as áreas com maior possibilidade de chuva forte, granizo e rajadas intensas de vento.

Quais são os principais riscos das tempestades em São Paulo? ＋

Os principais riscos incluem alagamentos, queda de árvores, danos a imóveis e interrupções no fornecimento de energia elétrica. A previsão exige atenção especial em áreas sujeitas a enchentes e durante períodos de ventos intensos.

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