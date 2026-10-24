São Paulo tem alerta vermelho para tempestades e ventos de até 90 km/h neste sábado

RESUMO ＋ São Paulo e a região metropolitana estão sob alerta para tempestades neste sábado, 24 de outubro, com previsão de chuva intensa, granizo e rajadas de vento de até 90 km/h. Segundo a Climatempo, as instabilidades estão associadas à formação de um ciclone extratropical no oceano e ao avanço de uma frente fria. O Inmet emitiu alerta laranja para a região, com riscos de alagamentos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A cidade de São Paulo e a região metropolitana estão sob alerta para tempestades neste sábado, 24. A previsão indica pancadas de chuva, possibilidade de granizo e rajadas de vento que podem chegar a 90 km/h.

O alerta de tempestades em São Paulo está relacionado à formação de um ciclone extratropical no oceano e ao avanço de uma frente fria.

Segundo a Climatempo, uma área de instabilidade formada entre Mato Grosso do Sul e São Paulo deve seguir pelo estado. O risco de temporais é maior a partir da manhã, com possibilidade de chuva intensa ao longo do dia.

Inmet emite alerta laranja para São Paulo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um alerta laranja, que indica perigo, para temporais na região. Entre os riscos previstos estão alagamentos, queda de árvores, danos a imóveis e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Na Grande São Paulo, a manhã pode ter períodos de sol e sensação de abafamento. A previsão aponta temperaturas entre 18°C e 26°C, com aumento das instabilidades durante a tarde.

O Vale do Ribeira e as regiões central e sudoeste do estado também estão entre as áreas com maior possibilidade de chuva forte, granizo e ventos intensos.

As condições meteorológicas exigem atenção, sobretudo em áreas sujeitas a alagamentos e durante períodos de rajadas de vento.