Ciclone extratropical eleva risco de tempestades severas no Brasil; veja onde

Um ciclone extratropical se formou no Sul do Brasil, gerando um alerta de tempestades severas para as regiões mais afetadas: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

A previsão é de chuvas fortes, ventos com rajadas de até 100 km/h, temporais isolados e até granizo, com riscos de danos graves como quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

O fenômeno meteorológico, que se intensifica nesta segunda-feira, 18, atinge maior intensidade entre a tarde e noite de terça-feira, 19, quando se encontra com uma frente fria. As áreas mais afetadas são o centro-oeste e sul de Santa Catarina, o oeste e sudoeste do Paraná e o sudoeste e sul de Mato Grosso do Sul, com previsão de danos também no litoral da Região Sul, afetando embarcações de pequeno porte.

O ciclone começará a se deslocar para o alto-mar na quarta-feira, 20, mas as condições meteorológicas adversas continuarão, com ventos fortes predominando especialmente no Rio Grande do Sul. Além disso, o contraste térmico entre massas de ar frio e quente deve gerar rajadas de vento no interior do país, atingindo o norte do Paraná, o interior de São Paulo e o sul de Mato Grosso, com velocidades de 60 a 80 km/h.

Recomendações das autoridades

As autoridades recomendam que a população tenha atenção redobrada, evite áreas de risco, proteja estruturas frágeis e acompanhe as atualizações das previsões meteorológicas.

O evento climático é um dos primeiros de uma sequência que pode trazer mais riscos para a segurança da população e desafios para os serviços de emergência na Região Sul.

A MetSul Meteorologia, Climatempo e outros órgãos especializados alertam sobre a gravidade da situação e recomendam precauções, como evitar sair de casa durante o pico da tempestade e reforçar medidas de segurança em áreas vulneráveis.