Ciclone extratropical eleva risco de tempestades severas no Brasil; veja onde

Chuvas intensas, ventos de até 100 km/h e granizo podem atingir Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11h10.

Um ciclone extratropical se formou no Sul do Brasil, gerando um alerta de tempestades severas para as regiões mais afetadas: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

A previsão é de chuvas fortes, ventos com rajadas de até 100 km/h, temporais isolados e até granizo, com riscos de danos graves como quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

O fenômeno meteorológico, que se intensifica nesta segunda-feira, 18, atinge maior intensidade entre a tarde e noite de terça-feira, 19, quando se encontra com uma frente fria. As áreas mais afetadas são o centro-oeste e sul de Santa Catarina, o oeste e sudoeste do Paraná e o sudoeste e sul de Mato Grosso do Sul, com previsão de danos também no litoral da Região Sul, afetando embarcações de pequeno porte.

O ciclone começará a se deslocar para o alto-mar na quarta-feira, 20, mas as condições meteorológicas adversas continuarão, com ventos fortes predominando especialmente no Rio Grande do Sul. Além disso, o contraste térmico entre massas de ar frio e quente deve gerar rajadas de vento no interior do país, atingindo o norte do Paraná, o interior de São Paulo e o sul de Mato Grosso, com velocidades de 60 a 80 km/h.

Recomendações das autoridades

As autoridades recomendam que a população tenha atenção redobrada, evite áreas de risco, proteja estruturas frágeis e acompanhe as atualizações das previsões meteorológicas.

O evento climático é um dos primeiros de uma sequência que pode trazer mais riscos para a segurança da população e desafios para os serviços de emergência na Região Sul.

A MetSul Meteorologia, Climatempo e outros órgãos especializados alertam sobre a gravidade da situação e recomendam precauções, como evitar sair de casa durante o pico da tempestade e reforçar medidas de segurança em áreas vulneráveis.

