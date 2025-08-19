Previsão do tempo: São Paulo deve ter calor e rajadas de vento nesta terça-feira, 19

Nesta terça-feira, 19, a cidade de São Paulo será impactada por fortes rajadas de vento, especialmente no período da manhã e início da tarde. Essas condições climáticas podem causar transtornos e danos, exigindo atenção dos moradores da cidade.

Durante o dia, as rajadas de vento poderão provocar a queda de galhos de árvores, dificultar o trânsito e causar danos a estruturas leves, como tapumes e objetos mal posicionados.

Por isso, é fundamental que a população tome precauções. Evitar áreas com muitas árvores e objetos soltos em varandas ou janelas pode minimizar os riscos.

Sensação de calor

Após o período de ventania, as temperaturas deverão subir significativamente, causando uma sensação de calor intenso, especialmente no período da tarde.

A combinação de ventos fortes com o aumento das temperaturas pode tornar o ambiente externo ainda mais desconfortável, com o agravante da sensação térmica elevada.

Acompanhamento das condições climáticas

Dado o cenário instável, recomenda-se que os moradores de São Paulo acompanhem as atualizações dos órgãos oficiais de monitoramento do tempo.

Isso ajudará a se manter informados sobre possíveis mudanças nas condições climáticas ao longo do dia, garantindo maior segurança nas atividades cotidianas.