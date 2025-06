Chuvas no RS: 24% dos municípios do estado já foram afetados

As chuvas que acometem o Centro do Rio Grande do Sul afetam 121 dos 497 municípios do estado. Os dados são do último boletim da Defesa Civil estadual, divulgado na manhã deste sábado, 21.

O percentual representa 24,3% das cidades gaúchas. Três pessoas morreram em decorrência do temporal. Uma pessoa está ferida, 1914 estão em abrigos e 6058 estão desalojadas. Ao todo, 731 pessoas já foram resgatadas em operações realizadas por equipes de salvamento.

A enchente é considerada a terceira maior da história do estado, segundo dados do instituto de meteorologia MetSul.

Nesta sexta-feira, 20, o nível do Rio Jacuí, em Cachoeira do Sul, chegou a 26,3 metros — marca que só foi superada em duas ocasiões: durante as enchentes de maio de 2024, quando o rio atingiu 29,55 metros, e em 1941, com 26,53 metros.

A projeção é de que o nível do Jacuí continue subindo entre Cachoeira do Sul e Porto Alegre, o que pode agravar a situação em cidades do Vale do Rio Pardo e da Região Metropolitana.

O governo do Rio Grande do Sul anunciou um aporte emergencial de R$ 60 milhões para ações de resposta e assistência às vítimas.

Entre as vítimas está Mauro Perfeito da Silva, de 72 anos, que morreu após uma árvore cair sobre seu carro entre os municípios de São Leopoldo e Sapucaia do Sul, na quinta-feira, 19. Ele estava acompanhado da filha, de 37 anos, que ficou ferida, mas não corre risco de vida.

Outro caso ocorreu na última terça-feira, 17, em Candelária, no Vale do Rio Pardo. Geneci da Rosa, de 54 anos, morreu ao tentar atravessar uma área alagada de carro. O veículo foi arrastado pela correnteza ao tentar cruzar uma ponte.

Um homem de 65 anos, que também estava no carro, permanece desaparecido. A Defesa Civil chegou a informar que os dois corpos haviam sido localizados, mas posteriormente corrigiu a informação.

A terceira morte foi registrada em Nova Petrópolis, onde um homem de 22 anos foi encontrado sem vida dentro de um carro. O corpo foi retirado por bombeiros voluntários. As circunstâncias do óbito ainda estão sendo investigadas.