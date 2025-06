Chuvas no RS: enchente no centro do estado já é a terceira maior da história; três pessoas morreram

A enchente que atinge o Centro do Rio Grande do Sul já é considerada a terceira maior da história do estado, segundo dados do instituto de meteorologia MetSul.

Nesta sexta-feira, 2o, o nível do Rio Jacuí, em Cachoeira do Sul, chegou a 26,3 metros — marca que só foi superada em duas ocasiões: durante as enchentes de maio de 2024, quando o rio atingiu 29,55 metros, e em 1941, com 26,53 metros.

A projeção é de que o nível do Jacuí continue subindo entre Cachoeira do Sul e Porto Alegre, o que pode agravar a situação em cidades do Vale do Rio Pardo e da Região Metropolitana. Até o momento, 107 municípios foram afetados pelas chuvas e inundações.

O governo do Rio Grande do Sul anunciou um aporte emergencial de R$ 60 milhões para ações de resposta e assistência às vítimas.

De acordo com a Defesa Civil, três pessoas morreram em decorrência do temporal. Uma pessoa está ferida, 2.020 estão em abrigos e 4.515 estão desalojadas. Ao todo, 697 pessoas já foram resgatadas em operações realizadas por equipes de salvamento.

Entre as vítimas está Mauro Perfeito da Silva, de 72 anos, que morreu após uma árvore cair sobre seu carro entre os municípios de São Leopoldo e Sapucaia do Sul, na quinta-feira, 19. Ele estava acompanhado da filha, de 37 anos, que ficou ferida, mas não corre risco de vida.

Outro caso ocorreu na última terça-feira, 17, em Candelária, no Vale do Rio Pardo. Geneci da Rosa, de 54 anos, morreu ao tentar atravessar uma área alagada de carro.

O veículo foi arrastado pela correnteza ao tentar cruzar uma ponte. Um homem de 65 anos, que também estava no carro, permanece desaparecido. A Defesa Civil chegou a informar que os dois corpos haviam sido localizados, mas posteriormente corrigiu a informação.

A terceira morte foi registrada em Nova Petrópolis, onde um homem de 22 anos foi encontrado sem vida dentro de um carro. O corpo foi retirado por bombeiros voluntários. As circunstâncias do óbito ainda estão sendo investigadas.