Rio Grande do Sul tem 126 municípios afetados pelas chuvas, mas número de pessoas desalojadas cai

As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul ao longo desta semana afetaram 126 municípios até a manhã deste domingo, de acordo com último balanço divulgado pela Defesa Civil. O número de pessoas desalojadas reduziu de 6.018 para 5.958. No total, foram resgatadas 733 pessoas e 139 animais.

O número de municípios afetados aumentou um, sendo 20 em estado de emergência, e Jaguari em estado de calamidade pública.

Após uma semana de alerta, alguns rios do estado começam a retomar à normalidade, caso do Taquari, no trecho entre Santa Tereza a Estrela/Lajeado. Outra área do Taquari, entre Bom Retiro do Sul a Porto Mariante, Caí e Quaraí estão em estado de atenção, mas com tendência de declínio.

Ainda segundo a Defesa Civil o Guaíba, em Porto Alegre e região, está em cota de atenção e com níveis elevados nos próximos dias. No entanto, não há expectativa de atingir a inundação no Cais Mauá ou Gasômetro. Nesta sexta-feira, o Departamento de Água e Esgotos decidiu fechar preventivamente três comportas do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre.