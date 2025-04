Chuvas no Rio de Janeiro: "Estado é de atenção total", diz Claudio Castro

O governador Cláudio Castro afirmou, durante uma entrevista coletiva na tarde deste sábado, que o estado está em "estágio de atenção total" após as chuvas intensas que causaram estragos em diversas regiões.

A chuva excepcional, prevista até domingo e provocada por uma frente fria, já causou alagamentos e transtornos em várias áreas do estado. Neste sábado, os danos se espalharam pela capital, pela região metropolitana, pela região serrana e também pela Costa Verde, afetando severamente essas localidades.

Juntamente com o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, no Quartel Central do Corpo de Bombeiros de Petrópolis, Castro fez atualizações sobre as ações do governo para prevenir e mitigar possíveis emergências causadas pelas chuvas. O governador está na cidade imperial desde a noite da sexta-feira.

"Dos 470 pontos de monitoramento, não chove em apenas 100. Podemos dizer que está chovendo no estado inteiro. Estamos com o estado em atenção total. O solo está muito encharcado, ainda que a chuva passe, já não precisa mais de um volume grande de chuva para qualquer deslizamento", disse o governador, durante a coletiva.

Castro também fez apelos a população para continuarem com "atenção total". Ele também afirmou que o maquinário já estava distribuído nas cidades com maior possibilidade de chuva desde a última terça-feira.

"Continue respeitando as sirenes e os avisos das Defesas Civil, Estadual e Municipal. Esses eventos climáticos estão cada dia mais fortes. Assim que a chuva baixar e o risco cessar começa o processo de limpeza das cidades. E agora é uma questão de reforço nas áreas de chuva maior", disse Castro.