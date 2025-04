Angra dos Reis decreta situação de emergência; número de desabrigados chegar a 346

O número de desabrigados em Angra dos Reis chegou a 346, conforme boletim da prefeitura municipal divulgado no final da tarde deste sábado (5). O temporal que assolou a cidade atingiu um grande volume de chuva — 324 mm em 24h — provocando alagamentos, deslizamentos e transtornos em toda cidade. A prefeitura do município decretou emergência por conta da situação caótica da região.

Com o decreto, o município pode acessar recursos estaduais e federais, realizar compras emergenciais e adotar medidas imediatas de proteção à população.

Pessoas atingidas pelos estragos estão sendo recebidas em 36 pontos de apoio, incluindo quatro abrigos (lista completa no final da matéria).

Por meio de SMS, moradores do município receberam alerta sobre a situação de perigo, além de sirenes, que chegaram a ser acionadas em 46 bairros.

Seis pontos da cidade sofrem com inundações e alagamentos, dentre eles o Parque Mambucaba, onde bombeiros fazem resgates com botes. Deslizamentos de terra foram registradas no bairro do Belém, Carioca, Praia do Machado, Frade e Morro da Velha. Não há registros de feridos.

Defesa Civil

Ao todo, a Defesa Civil recebeu 118 chamados nas últimas 24 horas, sendo 50 classificados como "emergenciais". Entre as ocorrências mais destacadas, estão dois deslizamentos e um desabamento, todos sem vítimas. A chuva excepcional que atinge o Rio de Janeiro já causou alagamentos e transtornos em várias partes do estado.

Na principal estrada que liga o Rio à Região Serrana, a Rio-Juiz de Fora precisou ser fechada duas vezes, neste sábado, por conta de um temporal. Também houve áreas alagadas em Petrópolis, Duque de Caxias e Angra dos Reis. Na capital, sirenes foram acionadas duas vezes em comunidades da Grande Tijuca.

As ocorrências recebidas pelo órgão vão desde bolsões d’água, quedas de árvores e deslizamentos. O primeiro deslizamento aconteceu na tarde de sexta-feira, no Rio da Prata, em Bangu, Zona Oeste, quando a margem de um rio cedeu. O segundo ocorreu na madrugada deste sábado, no Morro do Andaraí, na Zona Norte, quando uma escadaria deslizou. Também foi registrado um desabamento na Rua Silvio Costa, em Anchieta, na Zona Norte, que resultou na interdição de dois imóveis.

Sirenes

Em duas comunidades da Grande Tijuca (Borel e Andaraí), a Defesa Civil também voltou a acionar oito sirenes no fim da manhã deste sábado, por conta do acumulado pluviométrico em 24 horas. O solo, segundo o órgão, encontra-se encharcado e há risco de deslizamentos.

O Sistema de Alerta e Alarme conta com 164 equipamentos na cidade. Os pontos de apoio foram novamente abertos para a população poder deixar suas casas e se abrigar até que os acumulados sofram redução. Equipes do órgão permanecem circulando pelas duas comunidades.

Em caso de infiltrações, rachaduras ou estalos, a Defesa Civil aconselha ligar para o 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).

Prefeitura de Angra dos Reis recebe doações

A Prefeitura recebe doações de alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e de limpeza, água, roupas e ração para pets.

Pessoas físicas podem fazer as doações na Secretaria de Desenvolvimento Social (Praça Guarda Marinha Greenhalgh, s/n, no Centro) ou no galpão do Almoxarifado da Prefeitura (Rua Prefeito João Gregório Galindo, 6511, Aeroporto/Japuíba).

Pessoas jurídicas devem entregar os donativos nos galpões do Almoxarifado da Prefeitura localizados na Rua Leandro José de Figueiredo, 22, na Praia do Anil; e na Alameda Coronel Otávio Brasil, 253b, no Balneário.

Quem estiver em situação de risco no município, deve se encaminhar para um dos pontos de apoio abaixo: