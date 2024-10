Chuvas isoladas atingem São Paulo e cidades vizinhas

São Paulo registra nesta sexta-feira , 27, chuvas isoladas e rajadas de vento, conforme alerta emitido pela Defesa Civil. A previsão é de que o fenômeno climático continue nas próximas horas, abrangendo também municípios vizinhos à capital paulista.

A recomendação do órgão é que a população adote medidas de segurança, especialmente em áreas mais vulneráveis a alagamentos e quedas de árvores.

As temperaturas têm apresentado tendência de queda, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Atualmente, a cidade registra uma temperatura mínima de 15°C e máxima de 21°C, ambas com tendência de declínio. A umidade relativa do ar também segue elevada, variando entre 70% e 90%.

A Defesa Civil reforça que os moradores devem evitar deslocamentos desnecessários, permanecer em locais seguros durante as chuvas e estar atentos a áreas de risco. Em caso de emergência, o órgão orienta acionar o número 199 para atendimento imediato.

Condições devem permanecer no início da próxima semana

O Inmet indica que a instabilidade climática deverá se manter semelhante na segunda-feira, com previsão de chuvas esparsas e ventos moderados. As temperaturas também permanecerão mais baixas, com tendência de novas quedas nos termômetros ao longo da semana.

Moradores são aconselhados a acompanhar as atualizações meteorológicas e seguir as recomendações de segurança das autoridades para evitar acidentes causados pelas condições adversas.