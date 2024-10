São Paulo tem 52 mil imóveis sem energia após chuvas na noite desta quarta

A Enel divulgou em seu último balanço às 18h55 que 52.743 imóveis estão com fornecimento de energia interrompido após as chuvas que atingiram a cidade na noite desta quarta-feira, 23. Já o Corpo de Bombeiros informou que houve 51 ocorrências de queda de árvores e 13 ocorrências de enchentes e alagamentos.

A região metropolitana também foi afetada, com 11.645 imóveis sem energia em Carapicuíba, 1.103 em Osasco, 1.407 em Ribeirão Pires e 1.455 em Cotia.

O estado de São Paulo registrou ventos de 70 km/h e chuvas intensas nesta noite. De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, o monitoramento será reforçado devido à previsão de ventos ainda mais fortes entre quinta-feira, 24, e sexta-feira, 25.

Orientações da Defesa Civil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuvas intensas, com grau de severidade de “Perigo Potencial”. O alerta, iniciado às 9h40 da manhã de quarta-feira, 23, permanece em vigor até as 9h de quinta-feira, 24. Segundo o Inmet, as condições climáticas podem gerar baixos riscos de cortes de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

Diante do risco de eventos mais severos, a Defesa Civil de São Paulo estabeleceu um gabinete de crise, que funcionará em tempo integral nos dias 24 e 25 de outubro. A equipe contará com representantes das forças de segurança do estado e das concessionárias de serviços públicos para garantir uma rápida resposta a eventuais desastres naturais.

Para a segurança da população, a Defesa Civil emitiu orientações: