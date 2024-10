Inmet alerta para perigo potencial com chuva intensa no Norte, Centro-Oeste e Sudeste; veja previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta amarelo de perigo potencial por chuvas intensas para as diferentes regiões do Brasil, iniciado ontem, 27 de outubro. De acordo com a previsão para esta semana, são esperadas chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos que podem variar de 40km/h a 60 km/h.

O Inmet ainda prevê baixo risco de queda de galhos de árvores, alagamentos e problemas na rede elétricas e possíveis descargas. Em caso de rajadas de ventos para os próximos dias, a recomendação é não procurar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de raios, além disso, não estacione perto de torres de transmissão ou de placas de propaganda, e evite usar aparelhos ligados à tomada.

Região Centro-Oeste

Goiás: Centro Goiano, Leste Goiano, Sul Goiano, Norte Goiano, Noroeste Goiano.

Mato Grosso do Sul: Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Nordeste Mato-grossense, Pantanais Sul Mato-grossense, Leste de Mato Grosso do Sul.

Mato Grosso: Centro-Sul Mato-grossense, Norte Mato-grossense, Sudeste Mato-grossense, Sudoeste Mato-grossense.

Distrito Federal: Distrito Federal.

Região Sudeste

Minas Gerais: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Metropolitana de Belo Horizonte, Jequitinhonha, Norte de Minas, Noroeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Vale do Rio Doce, Campo das Vertentes, Vale do Mucuri, Oeste de Minas, Zona da Mata.

São Paulo: São José do Rio Preto, Campinas, Ribeirão Preto, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Presidente Prudente, Piracicaba, Vale do Paraíba Paulista.

Espírito Santo: Central Espírito-santense, Sul Espírito-santense, Noroeste Espírito-santense, Litoral Norte Espírito-santense.

Rio de Janeiro: Metropolitana do Rio de Janeiro, Norte Fluminense, Noroeste Fluminense, Sul Fluminense, Centro Fluminense, Baixadas.

Região Norte

Amazonas: Centro Amazonense, Sul Amazonense, Norte Amazonense, Sudoeste Amazonense.

Pará: Sudeste Paraense, Sudoeste Paraense.

Rondônia: Leste Rondoniense, Madeira-Guaporé.

Tocantins: Ocidental do Tocantins, Oriental do Tocantins.

Acre: Vale do Acre, Vale do Juruá.

Região Nordeste

Bahia: Extremo Oeste Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia, Centro Sul Baiano.

Veja abaixo a previsão para as capitais

No Rio de Janeiro, a semana deve começar com uma segunda-feira nublada e de chuva isolada. A temperatura mínima para o dia será de 19 °C, e máxima de 26 °C, com tendência à estabilidade, e umidade máxima de 95%. A situação se repete na terça-feira, mas com chance de 27 °C na máxima, e pancadas de chuva.

Com clima estável e chuvosa por toda a semana, a quarta e a quinta-feira dos cariocas, segundo o Inmet, seguirão com temperatura mínima de 20 °C, máxima de 27 °C, ventos fracos e tendência à constância.

Já em São Paulo, tem chance de muitas nuvens com chuva isolada ao longo desta segunda-feira, com ventos fracos, temperatura mínima de 15 °C e máxima de 22 °C. Na terça-feira, a capital paulista deverá registrar uma ligeira alteração na temperatura, com tendência à elevação, e poderá marcar 17 °C na mínima e 25 °C na máxima.

A chuva, no entanto, é prevista para a semana inteira, com variação de ventos que podem chegar à categoria de "moderados", e elevação de temperatura até a quarta-feira. Na quinta, o Inmet indica que a cidade de São Paulo terá muitas nuvens com chuva isolada e temperatura estável.

Em Belo Horizonte, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, ventos fracos e 16 °C na mínima e 25 °C na máxima, com tendência de queda para esta segunda-feira. No dia seguinte, terça, as chuvas se agravam e podem acumular trovoadas isoladas com intensidade de vento que pode variar de fraco a moderado. A temperatura para o resto da semana seguirá de acordo com a de segunda-feira, com possibilidade de 15 °C na mínima e até 26 °C na máxima.

Na capital do país, a semana somará chuvas com temperaturas mais elevadas do que nas cidades supracitadas. Brasília inicia a segunda-feira com máxima de 28 °C e mínima de 19 °C, muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas e intensidade do vento de fraco a moderado com rajadas. A situação, segundo o Inmet, seguirá a mesma até quinta-feira, visto que ainda não foram divulgados os dados para a sexta-feira.

Ainda mais quente que Brasília, Cuiabá, no Mato Grosso, deverá registrar temperaturas de 35 °C ao longo desta semana, que será marcada pelas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Com mínimas que variam de 24 °C a 26 °C, a capital acumula tendência à estabilidade e chance de amplitude térmica de 10 °C durante os próximos dias.

O clima em Manaus será semelhante ao das capitais no Centro-Oeste, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, mas com cerca de 12 °C de amplitude térmica. A umidade, no entanto, apresenta chance de variação de 95% a 40%. A intensidade dos ventos será fraca.