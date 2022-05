Chuvas em Pernambuco: como ajudar e doar para as famílias atingidas

Chegou a 106 o número de vítimas fatais das chuvas em Pernambuco, no Recife e região metropolitana da capital, de acordo com dados divulgados pela Defesa Civil do estado. O número de óbitos contabiliza as vítimas desde a última quarta-feira, 25, até as 11h30 desta terça-feira, 31. Ainda há pessoas desaparecidas e mais de 6.000 desabrigados.

Por conta da tragédia, uma grande rede de apoio se formou para receber todas as doações do Brasil inteiro com o objetivo de ajudar as pessoas que estão passando por necessidades. De órgãos oficiais a entidades filantrópicas e privadas, há vários canais para quem quer ajudar.

EXAME compilou algumas das principais redes de apoio às vítimas das chuvas em Pernambuco:

Prefeitura de Recife

A prefeitura municipal de Recife conta com 23 pontos de coleta de materiais e insumos. No momento, as demandas prioritárias são de alimentos, roupas para crianças, lençóis, cobertores, materiais de higiene pessoal e de limpeza. Já roupas para adultos e refeições prontas não são urgentes no momento.

As doações podem ser entregues no edifício-sede da prefeitura, no Cais do Apolo; no Sítio da Trindade, em Casa Amarela; e no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, além de pontos de coleta situados nos shoppings Plaza, Recife, Tacaruna, Boa Vista e RioMar, nas lojas da rede Novo Atacarejo, e dos supermercados Big de Casa Forte, da Avenida Caxangá, de Boa Viagem, na Avenida Recife e no Shopping Tacaruna.

Pessoas físicas ou jurídicas interessadas em participar do movimento solidário para doação de produtos ou serviços podem entrar em contato com Central de Arrecadação, por meio dos números (81) 98791-2705 e 3355-9412 ou enviar e-mail doacaorecifesolidario@gmail.com.

Central Única das Favelas (Cufa)

A Cufa criou um canal específico para doação no site www.acaodacidadania.org.br . Todo dinheiro arrecadado vai ser revertido para a compra de itens básicos de higiene e alimentos. O envio da doação pode ser feito por PIX por meio da chave CNPJ 35.433.107/0001-08 ou o e-mail abraceonordeste@cufa.org.br.

Para quem quiser doar alimentos não perecíveis, materiais de higiene, produtos de limpeza, colchões e roupas de cama há diversos pontos de arrecadação, em parceria com a Cáritas Brasileira.

Sport, Náutico e Santa Cruz

Os principais times do futebol pernambucano também então fazendo campanha para a arrecadação de doações.

O Sport tem vários pontos de coletas. O primeiro deles na Ilha do Retiro, na sede do clube. O local funciona todos os dias das 7h às 19h, com acesso pela rampa central, em frente à avenida. Ali são recebidos alimentos não perecíveis, colchões, produtos de higiene e limpeza.

As lojas do Sport nos Shoppings Recife, Rio Mar, Tacaruna, Plaza e Guararapes também recebem alimentos, agasalhos e material de higiene pessoal. Os locais funcionam das 9h às 22h.

O Naútico disponibilizou o estádio dos Aflitos para receber as doações. Qualquer pessoa pode ir até a secretaria do clube das 9h às 18h e entregar os materiais.

O Santa Cruz recebe as doações na sede social que fica na Avenida Beberibe 1.160, Arruda, onde serão recebidos os donativos para os necessitados assistidos pelo Oratório da Divina Providência.

Universidade Federal de Pernambuco

Solidária à situação da população afetada pelas fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) recebe doações de itens de higiene básica, alimentos, cobertores e roupas, que serão entregues a associações comunitárias que lidam com as famílias atingidas pelas águas.

Os donativos devem ser entregues no hall da reitoria, que é um ponto de coleta das doações. O horário para entrega é das 8h às 20h.

LEIA TAMBÉM