Chuvas em MG: governo vai liberar R$ 800 por desabrigado e antecipar Bolsa Família, diz Alckmin

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, anunciou a antecipação do pagamento do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para famílias atingidas pelas fortes chuvas em municípios de Minas Gerais desde ontem. A medida busca assegurar acesso imediato aos recursos em meio aos impactos provocados pelos temporais.

O governo federal também informou que adotará repasse financeiro às prefeituras das cidades afetadas. Serão destinados R$ 800 às prefeituras por cada pessoa desabrigada, para viabilizar suporte emergencial e aquisição de mantimentos.

A antecipação dos benefícios e o envio de recursos adicionais integram o conjunto de ações emergenciais para atendimento à população atingida.

"O Ministério do Desenvolvimento Social vai liberar recursos de R$ 800 por pessoa desabrigada. Nós temos centenas de pessoas desabrigadas. Esse recurso é para a prefeitura comprar colchão, mantimento, roupa, enfim, para apoiar. E para as famílias, será antecipado o pagamento do Bolsa Família e do BPC", detalhou Geraldo Alckmin em coletiva de imprensa.

Ele também afirmou que a ajuda às vítimas conta com a integração entre ministérios e o suporte dos militares. "Defesa Civil, Ministério da Defesa, Exército, Saúde, todo mundo trabalhando e, depois [a prioridade é] a recuperação dos municípios da região".

No pronunciamento, o presidente em exercício ressaltou que oito municípios foram afetados pelas fortes chuvas. Até o momento, não há definição sobre o volume total de recursos que será destinado às cidades atingidas.

De acordo com Alckmin, o cálculo dependerá das informações enviadas pelas prefeituras. O valor final será estabelecido conforme os municípios apresentarem o número de pessoas desabrigadas, mas esse dado que ainda não foi consolidado.

Estado de calamidade pública

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu nesta manhã estado de calamidade pública em Juiz de Fora (MG), após fortes chuvas registradas desde a noite de segunda-feira, 23.

A decisão ocorre após registros de desabamentos e deslizamentos de terra no município da Zona da Mata mineira. De acordo com o ministério, equipes federais iniciam ainda nesta terça-feira ações de socorro e ajuda humanitária. A Defesa Civil Nacional opera em nível de alerta máximo na região.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também disse que o governo federal já reconheceu o estado de calamidade em Juiz de Fora (MG) e que o decreto será publicado no Diário Oficial da União ainda nesta terça-feira.

"Durante escala de viagem em Abu Dhabi, tomei conhecimento da situação das famílias da Zona da Mata Mineira após as fortes chuvas das últimas horas. E determinei pronta mobilização do Governo do Brasil para auxiliar a população da região. Uma equipe de coordenação da Força Nacional do SUS já está a caminho. E a Defesa Civil Nacional, além de já ter enviado profissionais à Zona da Mata, trabalha em regime de alerta máximo e em permanente contato com a Defesa Civil Mineira", disse o presidente, em uma publicação no X.

E reforçou: "Já reconhecemos o estado de calamidade em Juiz de Fora – que será publicado em Diário Oficial ainda hoje. Nas próximas horas – e dias – seguiremos de prontidão para agir com a velocidade e a força que o momento exige. Nosso foco é garantir a assistência humanitária, o restabelecimento dos serviços básicos, o auxílio às pessoas desabrigadas e o suporte à reconstrução".

Durante escala de viagem em Abu Dhabi, tomei conhecimento da situação das famílias da Zona da Mata Mineira após as fortes chuvas das últimas horas. E determinei pronta mobilização do Governo do Brasil para auxiliar a população da região. Uma equipe de coordenação da Força… — Lula (@LulaOficial) February 24, 2026

Na manhã desta terça-feira, oito técnicos do Grupo de Apoio a Desastres (GADE) foram deslocados para a cidade, acompanhados do secretário nacional de Defesa Civil, Wolnei Wolff. O grupo atua na avaliação de danos, levantamento de necessidades e apoio à coordenação local das respostas emergenciais.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de “Grande Perigo” para acumulado de chuva em 607 cidades das regiões Sudeste, Sul e Nordeste. O alerta começou às 9h45 desta terça-feira, 24, e segue válido até as 23h59 de sexta-feira, 27.

Mortes e destruições

As chuvas que atingem a Região Sudeste desde a noite de segunda-feira, 23, provocaram 30 mortes na Zona da Mata de Minas Gerais, segundo o Corpo de Bombeiros. Há registros de vítimas e desalojados também no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Minas Gerais concentra o maior número de ocorrências fatais até o momento. Em Juiz de Fora, uma das cidades mais afetadas, 23 óbitos foram confirmados nas últimas 24 horas, além de pelo menos 3 mil pessoas desabrigadas.

De acordo com dados da prefeitura de Juiz de Fora, o volume de chuva acumulado em sete horas alcançou cerca de 80% da média histórica prevista para todo o mês. O índice reforça o impacto concentrado das precipitações no intervalo reduzido.

A prefeita Margarida Salomão (PT) decretou estado de calamidade pública no município. O reconhecimento da situação pelo governo federal viabiliza o envio de recursos e apoio emergencial à cidade.

"Hoje é o dia mais triste dos meus cinco anos e dois meses de governo porque é o dia que temos que registrar, pela primeira vez, perdas de vida decorrentes desses fenômenos climáticos, deslizamentos de encostas", declarou a prefeita.

As ocorrências se concentram em áreas com registros de deslizamentos de terra, após o volume elevado de chuva em curto intervalo. Equipes municipais atuam no mapeamento das estruturas afetadas.

O Corpo de Bombeiros recebeu reforço de 150 agentes deslocados de outras cidades. As operações de busca contam com apoio de cães farejadores especializados em localização de vítimas sob escombros. A mobilização amplia o contingente empenhado nas ações de resgate na cidade.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, decretou luto oficial de três dias e afirmou que o estado fará "tudo o que estiver ao seu alcance para amenizar esse sofrimento".

"Não podemos subestimar a força das águas. Nosso compromisso é permanecer ao lado dos mineiros, trabalhando sem parar para atravessarmos mais este momento difícil com união e responsabilidade", disse Zema, em um posto no X.