Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

TSE dá 48h para dona do Instagram explicar suposta redução de alcance de posts de Lula e aliados

Meta nega acusação da campanha petista e diz se comprometer com a isonomia entre os candidatos

(Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Flickr)

(Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Flickr)

Ivan Martínez-Vargas
Ivan Martínez-Vargas

Repórter especial em Brasília

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 17h19.

Priorizar nos meus resultados Google

O ministro Marco Aurélio Bellizze, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), deu neste sábado, 10, prazo de 48 horas para que a Meta, dona das redes sociais Instagram e Facebook e do aplicativo de mensagens Whatsapp, preste esclarecimentos técnicos detalhados sobre a distribuição de postagens da coligação de Luiz Inácio Lula da Silva.

A decisão do ministro atende parcialmente a um pedido da campanha de Lula, que acusa a plataforma de privilegiar o impulsionamento de conteúdos da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) e de prejudicar postagens petistas.

A coligação sustenta que a plataforma tem restringido, de maneira seletiva, a entrega de postagens da campanha e de perfis de seu campo político, comprometendo a paridade de armas na disputa. A Meta nega a acusação.

A campanha de Lula pediu neste sábado, 10, a concessão de uma tutela de urgência (decisão provisória imediata) para que a Meta suspendesse "restrição de entrega não justificada de conteúdos" da coligação de Lula e aliados, removesse "contas automatizadas e inautênticas" e adotasse o "tratamento isonômico das candidaturas".

"A prova que instrui a (petição) inicial (da campanha de Lula) é, em grande parte, indireta, consistente em relatos de usuários, reportagens jornalísticas e menção a estudos de entidades da sociedade civil. Tal circunstância não a desqualifica, mas recomenda prévia instrução técnica antes da apreciação do pedido de urgência", afirma o ministro.

Em nota, a Meta admite problemas técnicos relatados pelo PT, mas diz que as alegações da campanha petista "são simplesmente falsas e não encontram respaldo nos fatos".

O magistrado determinou que a empresa preserve "todos os registros, logs de moderação, dados de anúncios e métricas relacionados ao caso", informe perfil a perfil, "todas as medidas aplicadas desde 16 de agosto aos perfis oficiais de Lula e às contas de terceiros indicadas (redução de alcance, exclusão de recomendação, restrição de busca, rótulos, remoções, ajustes de métricas), com data, hora, origem automatizada ou humana e fundamento", além de explicar anomalias nas métricas dos vídeos publicados em 7 de outubro, "inclusive se houve recontagem ou expurgo de visualizações".

A decisão também obriga a Meta a especificar os fundamentos que a levaram a desabilitar a conta de anúncios da campanha de Lula em 23 de setembro e descrever como aplica a regra de exclusão de perfis de candidatos dos sistemas de recomendação e adota o mesmo padrão para as duas candidaturas que disputam este segundo turno.

O que diz a Meta

Em nota enviada à EXAME, a Meta diz que "muitos dos problemas técnicos mencionados (pela campanha de Lula) não afetaram exclusivamente o Brasil ou contas específicas nas nossas plataformas".

"Cumprimos com as normas eleitorais e estamos comprometidos com a isonomia do uso das nossas plataformas por todos", diz o documento.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Luiz Inácio Lula da SilvaTSE

Mais de Brasil

TRE retotaliza votos e declara Douglas Ruas governador eleito do Rio no 1º turno

Coordenador da campanha de Lula descarta demissão de indicados do Centrão no governo

Campanha de Lula denuncia Meta por reduzir alcance de posts petistas e impulsionar Flávio Bolsonaro

Brasil tem 11 empresas no ranking de melhores empregadores de 2026; confira

Mais na Exame

Mundo

'Sou tão popular que os republicanos vão vencer', diz Trump sobre Midterms

ExameLab

Localização: como impedir que apps sigam você o tempo todo

Brasil

TRE retotaliza votos e declara Douglas Ruas governador eleito do Rio no 1º turno

Casual

Cheval des Andes: a aposta francesa em um único grande vinho argentino