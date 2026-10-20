Chuva forte e frio: temporais voltam ao Sul e Sudeste nesta semana

Temporais devem voltar às regiões Sul e Sudeste a partir desta quarta-feira, 21, e ganhar força na quinta-feira, 22. Segundo o Inmet, os acumulados de chuva podem superar 200 milímetros em pontos do Sul em cinco dias, com risco de rajadas de vento e granizo. Enquanto a chuva não avança, uma massa de ar frio ainda provoca temperaturas baixas e possibilidade de geada nas serras gaúcha e catarinense.

Depois de dias de frio e tempo mais firme,, com intensificação na quinta-feira, 22.Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , os acumulados de chuva podem superar 200 milímetros em pontos do Sul ao longo de cinco dias. Em áreas do Sudeste, os volumes podem chegar a 80 milímetros.A mudança no tempo será provocada pelo fortalecimento de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai. A combinação do sistema com o aumento do calor e da umidade deve favorecer a formação de nuvens carregadas, com possibilidade de chuva intensa, rajadas de vento e granizo.

Enquanto as instabilidades não avançam, a massa de ar frio que chegou ao país no fim de semana ainda mantém as temperaturas baixas no Sul e em parte do Sudeste.

Nestaa segunda-feira, 19, o Inmet registrou mínima de -0,5 °C em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, com possibilidade de geada nas serras gaúcha e catarinense.

Quando a chuva chega ao Sul e ao Sudeste?

A chuva começa a ganhar força na quarta-feira, 21, principalmente no oeste da Região Sul.

Na quinta-feira, 22, as instabilidades devem avançar e atingir também São Paulo e Mato Grosso do Sul. A previsão é de temporais até domingo, 25.

De acordo com o Inmet, os maiores acumulados no Sul devem ocorrer no norte e noroeste do Rio Grande do Sul, no oeste, meio-oeste e leste de Santa Catarina e no Paraná.

Nessas áreas, os volumes podem variar de 70 a 150 milímetros em cinco dias, com pontos isolados acima de 200 milímetros.

No Sudeste, os maiores acumulados são esperados em São Paulo, no Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo. Entre quinta-feira, 22, e segunda-feira, 26, a precipitação pode variar de 30 a 80 milímetros.

Quais estados devem ser mais afetados?

No Rio Grande do Sul, as primeiras pancadas devem ocorrer na quarta-feira, sobretudo no oeste, nas Missões, no noroeste e no norte do estado. Na quinta-feira, a chuva pode avançar para áreas centrais, com risco de rajadas de vento e granizo isolado.

Em Santa Catarina, as instabilidades devem ganhar força a partir de quarta-feira, principalmente no oeste, com possibilidade de temporais no dia seguinte. No Paraná, a quinta-feira deve concentrar as condições mais favoráveis à ocorrência de temporais, especialmente no centro-oeste.

Em São Paulo, a previsão é de aumento da chuva na segunda metade da semana. Na capital paulista, a terça-feira, 20, deve ter mínima de 13 °C e máxima de 22 °C, com sol entre nuvens e manhã fria.

No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, os maiores volumes devem ocorrer em áreas isoladas e no sul capixaba. O norte de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo também podem registrar pancadas fortes e trovoadas.

Frio e geada continuam no Sul?

A massa de ar frio ainda influencia as temperaturas, mas deve perder força nos próximos dias. Na segunda-feira, além dos -0,5 °C registrados em Bom Jardim da Serra (SC), o Inmet mediu 0,2 °C em General Carneiro (PR), 1,1 °C em Soledade (RS) e 1,4 °C em São Joaquim (SC).

Nas regiões metropolitanas, as mínimas chegaram a 7,9 °C em Cachoeirinha (RS) e 8,1 °C em Colombo (PR). Em Florianópolis, a temperatura foi de 12 °C; na estação de Interlagos, na Grande São Paulo, de 14 °C.

Apesar do frio intenso para outubro, o Inmet informou que o registro negativo em Santa Catarina não representa quebra de recorde de temperatura mínima para o mês. Ainda há possibilidade de geada nas serras gaúcha e catarinense na terça-feira.

'Perguntas frequentes'

Quando a chuva forte volta ao Sul e ao Sudeste? ＋ As instabilidades devem avançar pelo oeste da Região Sul na quarta-feira, 21, e ganhar força na quinta-feira, 22, com chuva também em São Paulo e Mato Grosso do Sul. A previsão é de temporais até domingo, 25.

Quais estados devem ser mais afetados pelos temporais? ＋ No Sul, a chuva forte deve atingir principalmente o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo estão entre as áreas com previsão de maiores acumulados.

Quanto pode chover nesta semana? ＋ Segundo o Inmet, os acumulados podem variar de 70 a 150 milímetros em cinco dias em áreas do Sul, com pontos isolados acima de 200 milímetros. No Sudeste, os volumes podem chegar a 80 milímetros em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo.

Há risco de granizo e ventos fortes? ＋ Sim. A combinação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai com o aumento do calor e da umidade pode favorecer temporais, acompanhados de rajadas de vento, trovoadas e queda de granizo em pontos isolados.

O frio e a geada continuam no Sul? ＋ Sim. A massa de ar frio ainda influencia as temperaturas, e há possibilidade de geada nas serras gaúcha e catarinense. Na segunda-feira, 19, o Inmet registrou -0,5 °C em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina.