Vai chover no dia do segundo turno das eleições? Confira a previsão do tempo

RESUMO ＋ O domingo, 25 de outubro, pode ter chuva e temporais no Sul e em áreas do Sudeste e Centro-Oeste, segundo as tendências meteorológicas divulgadas pelo Inmet. No Norte e Nordeste, várias áreas devem ter tempo mais estável. A previsão específica para o dia pode mudar, por isso é importante consultar as atualizações oficiais.

A previsão do tempo para o domingo, 25, dia do segundo turno das eleições, indica possibilidade de chuva em áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta a atuação de sistemas de baixa pressão e de um canal de umidade, que favorecem a formação de nuvens carregadas.

A possibilidade de formação de um ciclone extratropical entre o litoral gaúcho e o Uruguai também está em monitoramento.

Como as projeções detalhadas para o domingo podem mudar, a tendência regional não representa uma previsão definitiva para todas as cidades.

Previsão do tempo: mapa mostra chuva acumulada prevista para a semana de 19 a 26 de outubro (Crédito: INMET)

Região Sul

O Sul deve concentrar o maior risco de chuva forte. A previsão semanal do Inmet indica acumulados de 70 a 150 milímetros em cinco dias, com volumes acima de 200 milímetros em pontos isolados.

Há possibilidade de temporais e granizo em áreas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eleitores devem acompanhar os alertas meteorológicos e verificar as condições locais antes de sair de casa.

Região Sudeste

São Paulo e o sul de Minas Gerais estão entre as áreas com maior possibilidade de instabilidade. Também pode chover de forma isolada no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

Os acumulados previstos para o período variam de 30 a 80 milímetros em São Paulo, no Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo. A intensidade da chuva no domingo dependerá da evolução dos sistemas meteorológicos.

Região Centro-Oeste

A previsão indica pancadas de chuva e trovoadas em Mato Grosso do Sul, no sul de Goiás e em partes de Mato Grosso. No Distrito Federal e no centro de Goiás, pode ocorrer chuva isolada.

O calor deve persistir em algumas áreas, mesmo com a possibilidade de instabilidade.

Região Norte

A chuva deve se concentrar principalmente no Acre, em Rondônia e no oeste e sul do Amazonas. Também há possibilidade de pancadas isoladas em partes de Roraima, Pará e Tocantins.

No norte do Pará, no Amapá e em áreas de Roraima, a tendência é de tempo mais estável.

Região Nordeste

O interior nordestino deve ter predomínio de tempo estável e temperaturas elevadas. Há possibilidade de chuva isolada em áreas do litoral e em pontos da Bahia, do Maranhão e do Piauí.

Como acompanhar o tempo antes de votar?

A previsão pode mudar até domingo. Para verificar as condições na cidade de votação, consulte os boletins e alertas atualizados do Inmet antes de sair de casa.

Perguntas frequentes

Vai chover no domingo, dia da eleição? ＋ Há tendência de chuva em áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além de pancadas isoladas em partes do Norte e Nordeste. A previsão específica para cada município pode mudar.

Quais regiões podem ter temporais no dia da votação? ＋ O Sul apresenta o maior risco de chuva intensa, enquanto áreas do Sudeste e Centro-Oeste também podem registrar instabilidade.