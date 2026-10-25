'O respeito à vontade nas urnas fortalece as instituições democráticas', diz Gonet

O procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, declarou neste domingo, 25, que a atuação do Ministério Público nas eleições buscou assegurar a liberdade de escolha dos eleitores e o respeito ao resultado das urnas. Mais de 3 mil procuradores e promotores eleitorais participaram da fiscalização do pleito em todo o país.

Gonet apresentou o balanço durante a coletiva de imprensa, na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília. Mais de 128 milhões de brasileiros voltaram às urnas para eleger presidente e vice-presidente da República, além dos governadores de cinco estados e do Distrito Federal. Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito com quase 52% dos votos válidos para um mandato de quatro anos.

Segundo o PGR, que também exerce a função de procurador-geral eleitoral, o Ministério Público atuou na fiscalização das etapas da eleição e no combate a irregularidades.

“A democracia se fortalece quando as regras são cumpridas e cada pessoa pode exercer seu direito de escolha de forma livre. O respeito à vontade manifestada nas urnas fortalece as instituições democráticas e garante legitimidade à representação política”, declarou.

Na mesma coletiva, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, agradeceu ao Ministério Público e às demais instituições responsáveis pela fiscalização. O ministro avaliou que a eleição foi bem-sucedida e destacou o comparecimento dos eleitores.

“Esta noite pertence ao eleitor e à eleitora, protagonistas das eleições e destinatário de todo o trabalho realizado pela Justiça Eleitoral”, disse.

MPF atuou em 43,8 mil ações nas eleições

O Ministério Público Federal (MPF), que integra o Ministério Público Eleitoral (MPE), registrou atuação em 43,8 mil ações relacionadas às eleições de 2026. O balanço inclui mais de 37 mil pareceres, 3,4 mil novas ações e 3,2 mil recursos contra decisões judiciais.

A Procuradoria-Geral Eleitoral e as procuradorias de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo concentraram a maior parte das ações e dos recursos apresentados.

Entre sexta-feira, 23, e domingo, 25, o órgão reforçou a fiscalização e emitiu mais de 700 manifestações em processos judiciais. No período, também apresentou 22 novas ações e 65 recursos eleitorais.

Os casos envolveram suspeitas de irregularidades na propaganda na internet e nas redes sociais, distribuição de santinhos, disseminação de notícias falsas, transporte de eleitores, boca de urna, abuso de poder e condutas vedadas a agentes públicos.

O acesso às urnas de indígenas e povos tradicionais também recebeu atenção durante o fim de semana. Após relatos de dificuldades no primeiro turno, o MP Eleitoral ampliou a fiscalização das condições de transporte dessas populações.

Canais de atendimento receberam denúncias de assédio eleitoral

Nos últimos dois dias, o sistema de atendimento ao cidadão do MP Eleitoral recebeu 59 denúncias de assédio eleitoral. Ao longo de 2026, o MPF Serviços, canal utilizado para o registro dessas ocorrências, contabilizou 516 relatos. Outros 1,8 mil casos foram comunicados ao Ministério Público do Trabalho (MPT) durante o ano.

As denúncias seguiram para os procuradores e promotores responsáveis pela apuração. Caso as irregularidades sejam comprovadas, cabe a esses integrantes do Ministério Público apresentar as ações à Justiça.

As práticas denunciadas podem resultar em responsabilização nas esferas trabalhista, eleitoral e criminal, conforme as circunstâncias de cada caso.

Crime organizado e desinformação estiveram entre as prioridades

O vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, afirmou que o enfrentamento à influência do crime organizado, à desinformação e à violência política de gênero orientou a atuação do Ministério Público neste ano.

Segundo ele, procuradores recorreram à Justiça em diferentes estados para questionar candidaturas de pessoas apontadas como ligadas a facções. A atuação também buscou impedir o financiamento de campanhas por grupos criminosos.

Parte das decisões que barraram candidaturas teve como fundamento o dispositivo da Constituição Federal que proíbe vínculos entre partidos políticos e organizações paramilitares.

Na sexta-feira, 23, Espinosa pediu ao TSE que impedisse a candidatura de Márcio Canella, eleito deputado estadual no Rio de Janeiro no primeiro turno. O MP Eleitoral sustenta que há indícios de ligação do político com milícias do estado.

Canella foi preso no dia 15, na oitava fase da Operação Unha e Carne, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio de uma rede de postos de combustíveis no Rio de Janeiro.

Ministério Público contestou mais de mil candidaturas

Durante as eleições de 2026, o MP Eleitoral pediu o indeferimento de mais de mil candidaturas por descumprimento de requisitos legais ou por situações de inelegibilidade.

A contestação de registros também pode ser apresentada por candidatos, partidos, federações e coligações.

Até sexta-feira, 23, a Justiça Eleitoral havia barrado 694 registros de candidatura. Outros 332 tinham sido negados, mas ainda dependiam da análise de recursos, entre eles o de Canella.

Também foram indeferidos 297 Demonstrativos de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), documentos utilizados na análise da regularidade das candidaturas apresentadas pelas legendas. Em 67 casos, a decisão decorreu do descumprimento da exigência de destinar ao menos 30% das candidaturas às mulheres.

Violência política de gênero motivou 115 relatos em 2026

O MPF recebeu neste ano, pelo canal de atendimento ao cidadão, 115 relatos de possíveis casos de violência política de gênero. Segundo o TSE, 17 ações penais relacionadas a essa prática foram apresentadas à Justiça Eleitoral em 2026.

Desde 2021, o MP Eleitoral acompanha 450 casos distribuídos por 219 municípios de 26 unidades da Federação. A maior parte envolve candidatas e parlamentares que relataram violência moral, psicológica e simbólica. Nesse período, mais de 90 denúncias criminais foram encaminhadas à Justiça.

A violência política contra a mulher é tipificada como crime no Código Eleitoral desde 2021. A legislação prevê prisão de um a quatro anos e multa para condutas destinadas a impedir ou dificultar campanhas de mulheres ou o exercício de seus mandatos.

Cabe ao MP Eleitoral investigar as ocorrências e solicitar à Justiça a responsabilização dos envolvidos.

Para orientar a população sobre a identificação e a denúncia dessas práticas, o MPF lançou neste ano uma campanha em parceria com o TSE e uma cartilha sobre o tema.



