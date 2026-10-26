Após derrota nas eleições, Flávio Bolsonaro ficará sem cargo público pela primeira vez desde 2003

Com a derrota na disputa pela Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), 45 anos, ficará sem cargo público pela primeira vez desde 2003. O senador, cujo mandato termina no fim deste ano, passou mais da metade da vida em funções parlamentares.

Com 100% das urnas apuradas, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito Presidente da República, com 64.256.232 votos (51,79%). Enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) obteve 59.826.041 votos (48,21%).

Conheça a trajetória de Flávio Bolsonaro

Sua trajetória política acompanha a do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Flávio assumiu o primeiro mandato aos 21 anos, como o deputado estadual mais jovem do Rio de Janeiro. Na época, Jair Bolsonaro era deputado federal.

Foram quatro mandatos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), até a eleição para o Senado, em 2018, no mesmo pleito em que seu pai conquistou a Presidência.

Nesse período, Flávio também concorreu à Prefeitura do Rio, em 2016, pelo PSC. Terminou o primeiro turno em quarto lugar, com 14% dos votos válidos, na eleição vencida por Marcelo Crivella, então no PRB. Até a disputa presidencial deste ano, aquela havia sido sua única derrota nas urnas.

Ao longo da carreira, foi investigado por suspeita de “rachadinha” na Alerj, em um caso que teve provas anuladas pela Justiça. Em 2026, tornou-se alvo de um inquérito sobre supostos repasses do banqueiro Daniel Vorcaro para financiar Dark Horse, filme sobre Jair Bolsonaro.

Flávio contesta resultado da eleição

Em discurso após a apuração neste domingo, 25, Flávio Bolsonaro afirmou que não reconhece a derrota. O senador atribuiu sua posição à prorrogação do horário de votação até as 19h, determinada por uma liminar do ministro Cristiano Zanin.

“É impossível reconhecer o resultado das eleições”, declarou.

Tanto a campanha de Flávio quanto a de Lula haviam apresentado pedidos para ampliar o horário de votação.

Após a confirmação da vitória de Lula (PT), o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, afirmou que a extensão do prazo de fechamento das urnas não causou problemas na totalização dos votos.

Veja o resultado do 2º turno das eleições 2026



