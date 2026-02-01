Brasil

Fevereiro começa com alerta para chuvas e tempestades em 12 estados

Aviso do Inmet começa neste domingo e termina na próxima segunda-feira, 2, às 10h

Inmet emite alerta para chuvas e tempestades em 12 estados e no Distrito Federal (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 09h02.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para temporais em 12 estados e no Distrito Federal, com início à 0h01 deste domingo, 1º, e valido até as 10h de segunda-feira, 2.

Segundo o órgão, um corredor de umidade se intensifica do Norte ao Centro-Oeste e ao Sudeste, favorecendo a formação de áreas de instabilidade. O cenário aumenta o risco de chuvas fortes e temporais.

A previsão para fevereiro, de forma geral, é de volumes altos de precipitação, com acumulados entre 30 e 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia. Também são esperados ventos de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Entre as áreas mais afetadas, estão: Goiás, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão e Piauí, além do Distrito Federal.

Os meteorologistas ainda alertam para riscos de interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos a lavouras, queda de árvores e alagamentos.

