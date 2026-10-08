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Rejeição de Flávio Bolsonaro cai e expectativa de vitória cresce, diz Poder/Aya

Segundo estudo, 42% dos entrevistados afirmam que Lula é o único candidato em quem votariam, e 8% dizem que consideram votar nele. No caso do senador, 43% afirmam que ele é a única opção viável, e 8% afirmam que poderiam votar nele

Segundo turno: 14% dos eleitores de Lula dizem que Flávio tem mais chance de ganhar o 2º turno (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

Segundo turno: 14% dos eleitores de Lula dizem que Flávio tem mais chance de ganhar o 2º turno (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 09h46.

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RESUMO ＋

A rejeição ao senador Flávio Bolsonaro (PL) passou de 46% para 43% em uma semana, segundo pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta quinta-feira, 8. O índice de rejeição ao presidente Lula (PT) oscilou de 47% para 46%. O levantamento também mostra que 54% dos entrevistados acreditam na vitória de Flávio no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, marcado para 25 de outubro, enquanto 37% apontam Lula.

O número de eleitores que não votariam “de jeito nenhum” no senador Flávio Bolsonaro (PL) caiu 3 pontos percentuais em uma semana, marcada pelo primeiro turno das eleições presidenciais de 2026. Os dados fazem parte da nova pesquisa PoderData/Aya, coletada entre 5 e 7 de outubro, e divulgada nesta quinta-feira, 8.

Antes do primeiro dia de pleito, o índice de rejeição ao candidato do PL era de 46%, caindo para 43%. Com relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o índice oscilou de 47% para 46% no mesmo período.

No primeiro turno, Flávio obteve 47,03% dos votos, contra 45,16% de Lula, uma diferença de 1,87 ponto percentual. Eles irão disputar o 2º turno em 25 de outubro.

Segundo o levantamento, 42% dos entrevistados afirmam que Lula é o único candidato em quem votariam, enquanto 8% dizem que consideram votar nele. No caso do senador, 43% dos entrevistados afirmam que ele é a única opção viável. Como com Lula, 8% afirmam que poderiam votar no parlamentar.

Confiança na vitória

O instituto mediu que 54% dos eleitores acreditam que Flávio Bolsonaro tem mais chance de vencer o segundo turno. Outros 37% apontam o presidente, enquanto 9% não sabem responder.

Em relação à rodada anterior, realizada de 30 de setembro a 2 de outubro, a expectativa de vitória do senador subiu 9 pontos percentuais, de 45% para 54%. No mesmo período, a taxa do petista caiu 11 pontos, de 48% para 37%.

Entre os entrevistados que afirmam ter votado em Flávio no primeiro turno, 92% acreditam que seu candidato tem mais chance de ser eleito. Neste grupo, 6% creem na vitória de Lula. Já os que declaram ter votado no petista, 76% acreditam na reeleição, enquanto 14% dizem que Flávio tem mais chance de ganhar.

Os dados foram coletados por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 3.000 entrevistas em 705 municípios das 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual. O intervalo de confiança é de 95%. Está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº BR-08134/2026.

Perguntas frequentes

Qual é a rejeição de Flávio Bolsonaro na pesquisa PoderData/Aya? ＋

A rejeição ao senador Flávio Bolsonaro (PL) é de 43%, segundo a pesquisa divulgada em 8 de outubro. Na rodada anterior, o índice era de 46%, uma diferença de 3 pontos percentuais.

Qual é a rejeição de Lula na nova pesquisa? ＋

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 46% de rejeição, ante 47% na pesquisa anterior. O índice representa a parcela dos entrevistados que afirma não votar no candidato de jeito nenhum.

Quem os eleitores acreditam que vencerá o segundo turno de 2026? ＋

Segundo a PoderData/Aya, 54% dos entrevistados acreditam que Flávio Bolsonaro vencerá o segundo turno, enquanto 37% apontam Lula. Outros 9% não souberam responder. Os percentuais representam a expectativa dos eleitores, e não uma projeção do resultado eleitoral.

Como mudou a expectativa de vitória de Lula e Flávio Bolsonaro? ＋

Entre as duas rodadas da pesquisa, a parcela dos entrevistados que acredita na vitória de Flávio passou de 45% para 54%. No mesmo período, o percentual dos que apontam Lula passou de 48% para 37%.

Qual foi o resultado do primeiro turno entre Lula e Flávio Bolsonaro? ＋

De acordo com os números apresentados na matéria, Flávio Bolsonaro obteve 47,03% dos votos no primeiro turno, contra 45,16% de Lula. A diferença foi de 1,87 ponto percentual. Os dois disputarão o segundo turno em 25 de outubro.

Quando foi realizada a pesquisa PoderData/Aya e qual é a margem de erro? ＋

A pesquisa foi realizada entre 5 e 7 de outubro de 2026, com 3.000 entrevistas por telefone em 705 municípios das 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08134/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

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