RESUMO ＋ A rejeição ao senador Flávio Bolsonaro (PL) passou de 46% para 43% em uma semana, segundo pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta quinta-feira, 8. O índice de rejeição ao presidente Lula (PT) oscilou de 47% para 46%. O levantamento também mostra que 54% dos entrevistados acreditam na vitória de Flávio no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, marcado para 25 de outubro, enquanto 37% apontam Lula.

O número de eleitores que não votariam “de jeito nenhum” no senador Flávio Bolsonaro (PL) caiu 3 pontos percentuais em uma semana, marcada pelo primeiro turno das eleições presidenciais de 2026. Os dados fazem parte da nova pesquisa PoderData/Aya, coletada entre 5 e 7 de outubro, e divulgada nesta quinta-feira, 8.

Antes do primeiro dia de pleito, o índice de rejeição ao candidato do PL era de 46%, caindo para 43%. Com relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o índice oscilou de 47% para 46% no mesmo período.

No primeiro turno, Flávio obteve 47,03% dos votos, contra 45,16% de Lula, uma diferença de 1,87 ponto percentual. Eles irão disputar o 2º turno em 25 de outubro.

Segundo o levantamento, 42% dos entrevistados afirmam que Lula é o único candidato em quem votariam, enquanto 8% dizem que consideram votar nele. No caso do senador, 43% dos entrevistados afirmam que ele é a única opção viável. Como com Lula, 8% afirmam que poderiam votar no parlamentar.

Confiança na vitória

O instituto mediu que 54% dos eleitores acreditam que Flávio Bolsonaro tem mais chance de vencer o segundo turno. Outros 37% apontam o presidente, enquanto 9% não sabem responder.

Em relação à rodada anterior, realizada de 30 de setembro a 2 de outubro, a expectativa de vitória do senador subiu 9 pontos percentuais, de 45% para 54%. No mesmo período, a taxa do petista caiu 11 pontos, de 48% para 37%.

Entre os entrevistados que afirmam ter votado em Flávio no primeiro turno, 92% acreditam que seu candidato tem mais chance de ser eleito. Neste grupo, 6% creem na vitória de Lula. Já os que declaram ter votado no petista, 76% acreditam na reeleição, enquanto 14% dizem que Flávio tem mais chance de ganhar.

Os dados foram coletados por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 3.000 entrevistas em 705 municípios das 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual. O intervalo de confiança é de 95%. Está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº BR-08134/2026.