O Orkut está de volta? Entenda se a rede social vai ser relançada

RESUMO ＋ Orkut Büyükkökten abriu uma campanha de apoio à criação de uma nova rede social centrada em pessoas reais e comunidades. A proposta prevê usar IA para facilitar amizades, enquanto critica a expansão de conteúdos sintéticos. O cadastro gera um cartão de apoiador, mas não reserva uma conta. Ainda não há data de lançamento.

O Orkut ganhou uma nova proposta nesta quinta-feira, 8: reunir apoio para construir uma rede social centrada em pessoas reais e comunidades. No site oficial, seu criador, Orkut Büyükkökten, convida o público a participar de uma campanha por uma internet “mais humana”.

Em uma carta, o fundador critica a transformação das redes em plataformas voltadas à captura de atenção. A expansão de bots, deepfakes e conteúdos gerados por inteligência artificial (IA), afirma, acrescenta outra dificuldade: saber se existe uma pessoa do outro lado da interação.

A proposta retoma as relações que marcaram a plataforma original, encerrada pelo Google em setembro de 2014. Por enquanto, porém, o site apresenta uma campanha de apoio, sem disponibilizar uma rede para criar perfis e conversar.

O que Orkut propõe para a nova rede?

Na carta, Büyükkökten descreve uma rede organizada em torno de comunidades e interesses compartilhados. A intenção é dar aos participantes um espaço de convivência, em vez de concentrar a experiência no consumo de um feed.

Para explicar essa diferença, ele cita grupos de pessoas que consertavam a mesma motocicleta, pegavam a mesma linha de ônibus ou odiavam as segundas-feiras. O assunto em comum era o ponto de partida para conversar e conhecer outras pessoas.

“Num feed, você é plateia; numa comunidade, você é membro”, escreve.

O fundador quer construir um ambiente com seres humanos do outro lado das mensagens e comunidades que valorizem gentileza, curiosidade, amizade e confiança. Essa é a resposta que se apresenta à perda de autenticidade que se identifica nas redes atuais.

A proposta também inclui IA. Na apresentação que acompanha a carta, o site prevê usar a tecnologia para ajudar a conhecer novos amigos, reencontrar antigos e aprofundar amizades. O papel dos sistemas seria facilitar as relações entre pessoas.

Ainda não há detalhes sobre como a plataforma verificará a identidade dos participantes, quais ferramentas oferecerá ou como funcionará a moderação.

O Orkut vai voltar?

Büyükkökten apresenta a intenção de criar uma nova rede, mas não anunciou uma data de lançamento. A campanha também não promete reabrir a plataforma antiga ou recuperar perfis, fotos, recados e comunidades.

O formulário disponível no site permite demonstrar interesse e receber um código e um cartão de apoiador. Os termos de uso esclarecem que isso não cria uma conta, reserva um nome de usuário ou garante acesso futuro.

O documento classifica a iniciativa como uma campanha de pré-lançamento, sem compromisso de entregar um produto em determinado formato, mercado ou prazo.

O projeto dá continuidade a uma trajetória que passou pela Hello, lançada no Brasil em 2016, e pela reativação do endereço do Orkut em 2022, quando o fundador já anunciava que construía algo novo.

A aposta em comunidades também permanece em plataformas como o Reddit, que tem investido em fóruns e iniciativas para ampliar sua presença no Brasil.

A carta de Orkut, em resumo

Síntese em português da mensagem do fundador.

Büyükkökten relembra uma internet em que uma mensagem de alguém distante podia iniciar uma amizade. Em sua avaliação, essa experiência perdeu espaço para plataformas que priorizam engajamento, publicidade e tempo de permanência.

Ele pede apoio para reconstruir um ambiente de confiança e pertencimento. Seu convite é que cada interessado adicione o nome à campanha e envie o cartão de apoiador a alguém que gostaria de encontrar nessa futura rede.

“Vamos tornar a internet humana de novo, juntos!”, conclui.