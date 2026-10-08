Marketing

Café do Chico Bento: espaço temático em parque é aposta da MSP Estúdios na gastronomia

Projeto combina gastronomia, produtos licenciados e experiências presenciais no Parque da Água Branca, em São Paulo

Café do Chico Bento: novo espaço no Parque da Água Branca une gastronomia, experiências e produtos licenciados (Divulgação)

Café do Chico Bento: novo espaço no Parque da Água Branca une gastronomia, experiências e produtos licenciados (Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 11h32.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

A MSP Estúdios, empresa que explora comercialmente propriedades intelectuais, inaugura o Café do Chico Bento na segunda-feira, 12 de outubro, no Parque da Água Branca, em São Paulo. Instalado na restaurada Casa do Caboclo, o espaço terá cardápio temático, produtos licenciados, loja e horta, com expectativa de receber de 5 mil a 10 mil pessoas por mês.

Depois de levar o universo de Chico Bento para o cinema, a MSP Estúdios amplia a franquia para a gastronomia. Na próxima segunda-feira, 12, o personagem ganha um café no Parque da Água Branca, em São Paulo. A iniciativa faz parte da estratégia da companhia para transformar suas propriedades intelectuais em novas experiências e frentes de negócio.

A operação do café será instalada na Casa do Caboclo, construção permanente do parque que passou por uma restauração para receber o projeto. O espaço terá cardápio inspirado no universo do personagem, produtos licenciados e experiências presenciais.

A expectativa é receber de 5 mil a 10 mil pessoas por mês.

"Estamos trabalhando para transformar nossas franquias em estratégias de negócio, ampliando os pontos de contato do público com esses personagens. O café entra justamente nessa estratégia: levar o universo do Chico Bento para uma experiência física, em que gastronomia, storytelling e relacionamento com a marca se encontram", destaca Rafael Piccin, diretor de live experience da MSP Estúdios.

Parceria

O Café do Chico Bento é fruto de uma parceria entre MSP Estúdios e a Reserva Parques, empresa responsável pela gestão e operação de parques públicos por meio de concessões. Em São Paulo, além do Parque da Água Branca, a companhia administra o Parque Villa-Lobos e outros espaços.

A aproximação entre os negócios começou em 2025, com a realização do Arraiá do Chico Bento no Parque da Água Branca. Segundo Paulo Bernardes, diretor-geral da Reserva Parques, o evento ajudou a mostrar o potencial de combinar o universo do personagem com característica do parque.

"Percebemos ali que havia uma sinergia muito grande. O parque tem uma cara rural e toda uma história ligada ao campo. E o Chico Bento é um personagem que conversa diretamente com esse universo. A partir da realização da festa junina, começamos a pensar em como transformar essa conexão em algo que pudesse estar fixo no parque", conta o executivo, em entrevista à EXAME.

Com o avanço das negociações, a Casa do Caboclo foi escolhida como espaço para receber o café. Construída em estilo rural e integrada à área histórica do parque, a edificação passou por restauração, cujo investimento "ficou entre R$ 1,5 milhão e R$ 2 milhões", segundo Bernardes. O valor inclui adequações de infraestrutura necessárias para transformar uma construção antiga em uma operação de alimentação, além de elementos visuais e cenográficos.

Antes da concessão, a Casa do Caboclo chegou a funcionar como um pequeno café. Segundo Bernardes, a retomada dessa atividade também aproveita uma demanda que já existia entre frequentadores do parque.

"Um dos pedidos que sempre eram trazidos, tanto pela população quanto pelo conselho, era de voltar a ter um café na Casa do Caboclo."

Segundo a concessionária, o Parque da Água Branca recebe cerca de 200 mil pessoas por mês.

"Vibes da roça"

De acordo com as empresas, a proposta do café é fazer com que a marca Chico Bento esteja presente em diferentes partes da operação. O cardápio, por exemplo, foi criado a partir de referências ao universo do personagem. Entre os itens estão o tostex que leva o nome do anfitrião e o bolinho de chuva da Vó Dita.

A operação também terá opções veganas, vegetarianas e para pessoas com restrições ao açúcar, segundo a MSP.

O espaço também terá uma loja com produtos da franquia e itens ligados ao próprio café. Entre os produtos previstos estão compotas, goiabada cascão e paçoca, além de uma linha futura de canecas e outros objetos relacionados à operação. A experiência inclui ainda uma horta, pensada como atividade para crianças e famílias.

Para a MSP, essa combinação é importante porque amplia o número de pontos de contato que uma franquia pode gerar dentro de uma mesma visita.

"Pensamos em um público diverso com crianças e adultos. O objetivo é que todo mundo que passe pelo café sinta-se participando e pertencendo àquele ambiente", diz Piccin. "Não queremos apenas mais um café temático na cidade. Queremos estabelecer que ali é a casa do personagem".

Múltiplos negócios

Com mais de 400 personagens em seu portfólio, a MSP Produções entende que ampliar a exploração comercial de suas propriedades intelectuais pode gerar negócios em diferentes formatos. No caso do Chico Bento, a expansão ganhou velocidade nos últimos anos. O personagem chegou aos cinemas em 2025 com "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa". Com o sucesso do primeiro filme, um segundo longa já está em desenvolvimento.

A franquia também ganhou projetos em música, eventos e experiências presenciais. O próximo passo é o Parque do Chico Bento, em Campos do Jordão, com lançamento previsto para 2027.

A parceria entre MSP e Reserva Parques também será ampliada. Até o fim de 2026, um segundo estabelecimento deve ser inaugurado no Parque Villa-Lobos, o Café da Turma da Mônica. O projeto ainda passa por aprovações de órgãos públicos, por isso tem um desenho menos definido. A expectativa, no entanto, é que ele tenha uma estrutura maior.

“Cada projeto tem uma proposta diferente. No Villa-Lobos, a logística ainda está sendo estudada, mas queremos contemplar uma parte de entretenimento junto ao parquinho infantil”, diz Bernardes.

O Café do Chico Bento abre oficialmente ao público em 12 de outubro. O espaço funcionará todos os dias, das 8h às 18h, com entrada pelo próprio parque.

'Perguntas frequentes'

Quando e onde será inaugurado o Café do Chico Bento? ＋

O Café do Chico Bento abre ao público na segunda-feira, 12 de outubro, na Casa do Caboclo, dentro do Parque da Água Branca, em São Paulo. O espaço funcionará todos os dias, das 8h às 18h, com entrada pelo próprio parque.

O que terá no Café do Chico Bento? ＋

O Café do Chico Bento terá cardápio inspirado no personagem, com itens como o tostex do Chico Bento e o bolinho de chuva da Vó Dita. A operação também contará com opções veganas, vegetarianas e sem açúcar, além de loja, produtos licenciados e uma horta para crianças e famílias.

Quanto custou a restauração da Casa do Caboclo? ＋

A restauração da Casa do Caboclo recebeu investimento entre R$ 1,5 milhão e R$ 2 milhões, segundo Paulo Bernardes, diretor-geral da Reserva Parques. O valor inclui adequações de infraestrutura e elementos visuais e cenográficos para a operação de alimentação.

Quantas pessoas o Café do Chico Bento espera receber? ＋

O Café do Chico Bento tem expectativa de receber de 5 mil a 10 mil pessoas por mês. Segundo a concessionária Reserva Parques, o Parque da Água Branca registra cerca de 200 mil visitantes mensais.

Por que a MSP Estúdios criou o Café do Chico Bento? ＋

O café faz parte da estratégia da MSP Estúdios para transformar suas franquias em experiências e novas frentes de negócio. Segundo Rafael Piccin, diretor de live experience da empresa, o projeto reúne gastronomia, narrativa e relacionamento com a marca em uma experiência física.

Quais são os próximos projetos da franquia Chico Bento e da parceria? ＋

O Parque do Chico Bento tem lançamento previsto para 2027, em Campos do Jordão. MSP Estúdios e Reserva Parques também planejam inaugurar o Café da Turma da Mônica no Parque Villa-Lobos até o fim de 2026, mas o projeto ainda depende de aprovações de órgãos públicos.

Acompanhe tudo sobre:ExclusivoCafeteriasSão Paulo capitalestrategias-de-marketing

Mais de Marketing

Show de drones com marcas em adeus de Messi revolta fãs

Com NBA, Nestlé fecha sua maior parceria global no esporte

Spotify leva estratégia de superfãs para festival inédito no Brasil

Pague Menos transforma 'propaganda espontânea' em R$ 4,46 milhões em vendas

Mais na Exame

Tecnologia

O Orkut está de volta? Entenda se a rede social vai ser relançada

Pop

'Out of Sight' e 'TerraScape' ficam grátis na Epic Games Store; veja como baixar

Ciência

Noiva sofre AVC pouco antes do casamento nos EUA; entenda os sintomas

Mercados

Ibovespa retoma alta após correção com Petrobras; dólar ronda R$ 5 após rali eleitoral