Café do Chico Bento: espaço temático em parque é aposta da MSP Estúdios na gastronomia

RESUMO ＋ A MSP Estúdios, empresa que explora comercialmente propriedades intelectuais, inaugura o Café do Chico Bento na segunda-feira, 12 de outubro, no Parque da Água Branca, em São Paulo. Instalado na restaurada Casa do Caboclo, o espaço terá cardápio temático, produtos licenciados, loja e horta, com expectativa de receber de 5 mil a 10 mil pessoas por mês.

Depois de levar o universo de Chico Bento para o cinema, a MSP Estúdios amplia a franquia para a gastronomia. Na próxima segunda-feira, 12, o personagem ganha um café no Parque da Água Branca, em São Paulo. A iniciativa faz parte da estratégia da companhia para transformar suas propriedades intelectuais em novas experiências e frentes de negócio.

A operação do café será instalada na Casa do Caboclo, construção permanente do parque que passou por uma restauração para receber o projeto. O espaço terá cardápio inspirado no universo do personagem, produtos licenciados e experiências presenciais.

A expectativa é receber de 5 mil a 10 mil pessoas por mês.

"Estamos trabalhando para transformar nossas franquias em estratégias de negócio, ampliando os pontos de contato do público com esses personagens. O café entra justamente nessa estratégia: levar o universo do Chico Bento para uma experiência física, em que gastronomia, storytelling e relacionamento com a marca se encontram", destaca Rafael Piccin, diretor de live experience da MSP Estúdios.

Parceria

O Café do Chico Bento é fruto de uma parceria entre MSP Estúdios e a Reserva Parques, empresa responsável pela gestão e operação de parques públicos por meio de concessões. Em São Paulo, além do Parque da Água Branca, a companhia administra o Parque Villa-Lobos e outros espaços.

A aproximação entre os negócios começou em 2025, com a realização do Arraiá do Chico Bento no Parque da Água Branca. Segundo Paulo Bernardes, diretor-geral da Reserva Parques, o evento ajudou a mostrar o potencial de combinar o universo do personagem com característica do parque.

"Percebemos ali que havia uma sinergia muito grande. O parque tem uma cara rural e toda uma história ligada ao campo. E o Chico Bento é um personagem que conversa diretamente com esse universo. A partir da realização da festa junina, começamos a pensar em como transformar essa conexão em algo que pudesse estar fixo no parque", conta o executivo, em entrevista à EXAME.

Com o avanço das negociações, a Casa do Caboclo foi escolhida como espaço para receber o café. Construída em estilo rural e integrada à área histórica do parque, a edificação passou por restauração, cujo investimento "ficou entre R$ 1,5 milhão e R$ 2 milhões", segundo Bernardes. O valor inclui adequações de infraestrutura necessárias para transformar uma construção antiga em uma operação de alimentação, além de elementos visuais e cenográficos.

Antes da concessão, a Casa do Caboclo chegou a funcionar como um pequeno café. Segundo Bernardes, a retomada dessa atividade também aproveita uma demanda que já existia entre frequentadores do parque.

"Um dos pedidos que sempre eram trazidos, tanto pela população quanto pelo conselho, era de voltar a ter um café na Casa do Caboclo."

Segundo a concessionária, o Parque da Água Branca recebe cerca de 200 mil pessoas por mês.

"Vibes da roça"

De acordo com as empresas, a proposta do café é fazer com que a marca Chico Bento esteja presente em diferentes partes da operação. O cardápio, por exemplo, foi criado a partir de referências ao universo do personagem. Entre os itens estão o tostex que leva o nome do anfitrião e o bolinho de chuva da Vó Dita.

A operação também terá opções veganas, vegetarianas e para pessoas com restrições ao açúcar, segundo a MSP.

O espaço também terá uma loja com produtos da franquia e itens ligados ao próprio café. Entre os produtos previstos estão compotas, goiabada cascão e paçoca, além de uma linha futura de canecas e outros objetos relacionados à operação. A experiência inclui ainda uma horta, pensada como atividade para crianças e famílias.

Para a MSP, essa combinação é importante porque amplia o número de pontos de contato que uma franquia pode gerar dentro de uma mesma visita.

"Pensamos em um público diverso com crianças e adultos. O objetivo é que todo mundo que passe pelo café sinta-se participando e pertencendo àquele ambiente", diz Piccin. "Não queremos apenas mais um café temático na cidade. Queremos estabelecer que ali é a casa do personagem".

Múltiplos negócios

Com mais de 400 personagens em seu portfólio, a MSP Produções entende que ampliar a exploração comercial de suas propriedades intelectuais pode gerar negócios em diferentes formatos. No caso do Chico Bento, a expansão ganhou velocidade nos últimos anos. O personagem chegou aos cinemas em 2025 com "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa". Com o sucesso do primeiro filme, um segundo longa já está em desenvolvimento.

A franquia também ganhou projetos em música, eventos e experiências presenciais. O próximo passo é o Parque do Chico Bento, em Campos do Jordão, com lançamento previsto para 2027.

A parceria entre MSP e Reserva Parques também será ampliada. Até o fim de 2026, um segundo estabelecimento deve ser inaugurado no Parque Villa-Lobos, o Café da Turma da Mônica. O projeto ainda passa por aprovações de órgãos públicos, por isso tem um desenho menos definido. A expectativa, no entanto, é que ele tenha uma estrutura maior.

“Cada projeto tem uma proposta diferente. No Villa-Lobos, a logística ainda está sendo estudada, mas queremos contemplar uma parte de entretenimento junto ao parquinho infantil”, diz Bernardes.

O Café do Chico Bento abre oficialmente ao público em 12 de outubro. O espaço funcionará todos os dias, das 8h às 18h, com entrada pelo próprio parque.