Eleições 2026: Chuva muda local de votação de eleitores em Itapevi neste domingo

As fortes chuvas que atingiram São Paulo entre a noite de sábado, 24, e a madrugada deste domingo, 25, provocaram uma mudança emergencial em um local de votação de Itapevi, na Região Metropolitana de São Paulo, para o segundo turno das Eleições 2026.

Segundo a Justiça Eleitoral, os eleitores que votam no Cemeb Prof. Edevaldo Caramez, nas seções eleitorais 439ª e 474ª, deverão votar na Escola do Futuro ETI Professor Irany Toledo de Moraes, localizada na Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, 1.400, Jardim Santa Rita, em Itapevi.

A mudança foi necessária porque o antigo local de votação, administrado pela 359ª Zona Eleitoral, ficou inacessível devido aos alagamentos provocados pelas chuvas.

Como consultar o novo local de votação

O eleitor pode verificar o endereço atualizado pelo e-Título, na opção “Onde votar”. O aplicativo também informa quando houve alteração do local para o pleito e permite consultar a localização em um mapa.

Outra opção é o Autoatendimento Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na opção “Onde votar”. O serviço permite consultar o endereço, a seção e a zona eleitoral do eleitor.

Dúvidas também podem ser esclarecidas pela Central de Atendimento Telefônico ao Eleitor, pelo número 148, que funciona em regime de plantão neste domingo até as 17h30.

Mudanças ocorrem em situações extraordinárias

Segundo a Justiça Eleitoral, alterações de locais de votação são adotadas em situações extraordinárias, como danos provocados por eventos climáticos.

O eleitor deve conferir o endereço antes de sair de casa, especialmente quando houver aviso de alteração no e-Título ou no sistema de consulta do TSE.