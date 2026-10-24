Lula é reeleito presidente da República, com 51,75% dos votos válidos

Naty Falla Repórter 22:48 • 25 OUT 2026

Flávio Bolsonaro pede anulação das eleições

Após o resultado das eleições, Flávio Bolsonaro (PL) se pronunciou e declarou que vai pedir a anulação das eleições. "É impossível reconhecer os votos das eleições. Nós vamos pedir anulação das eleições. A regra do jogo ser mudada em cima da hora é inexplicável", disse o senador e candidato. "O que aconteceu no dia de hoje não foi algo normal, foi algo inaceitável."

Nos minutos finais antes das 17h (horário de Brasília), a campanha de Bolsonaro também exigiu a extensão do horário de votação.