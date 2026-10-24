Lula é reeleito presidente da República, com 51,75% dos votos válidos

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22:48 •
25 OUT 2026
Flávio Bolsonaro pede anulação das eleições
Após o resultado das eleições, Flávio Bolsonaro (PL) se pronunciou e declarou que vai pedir a anulação das eleições. "É impossível reconhecer os votos das eleições. Nós vamos pedir anulação das eleições. A regra do jogo ser mudada em cima da hora é inexplicável", disse o senador e candidato. "O que aconteceu no dia de hoje não foi algo normal, foi algo inaceitável."
Nos minutos finais antes das 17h (horário de Brasília), a campanha de Bolsonaro também exigiu a extensão do horário de votação.
22:41 •
25 OUT 2026
Hugo Motta: Câmara estará pronta para o diálogo “com independência, mas acima de tudo com harmonia”
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), cumprimentou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela reeleição e afirmou que o resultado reforça a confiança no processo eleitoral brasileiro. Disse que Câmara e Senado darão apoio às pautas necessárias para melhorar a vida de quem mais precisa e que os deputados estarão prontos para o diálogo “com independência, mas acima de tudo com harmonia”.
Motta disse esperar avanços no crescimento econômico, na segurança pública e na área social, e defendeu que o país olhe para a frente depois de um período de radicalização. Também cumprimentou Flávio Bolsonaro (PL), segundo colocado, que, segundo ele, cumpriu o papel que a democracia exige de quem se coloca na disputa.
22:37 •
25 OUT 2026
Lula vence em 62 países no exterior; Flávio Bolsonaro lidera em 39 (incluindo EUA)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o mais votado entre os brasileiros que votaram no exterior no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, realizado neste domingo, 25 de outubro.
Com 100% das urnas apuradas, Lula recebeu 200.154 votos (53,86% dos votos válidos), enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) somou 171.497 votos (46,14%). A vantagem do petista foi de 28.657 votos, uma diferença de 7,71 pontos percentuais.
Lula (PT) foi o mais votado em 62 países, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) venceu em 39.
Entre os países com os maiores eleitorados brasileiros no exterior, o candidato do PL liderou nos Estados Unidos, com 62,65% dos votos válidos, e no Japão, com 80,08%. Já em Portugal, Lula ficou à frente, com 59,42% dos votos válidos, e na Alemanha o presidente somou 16.549 votos (79,1%)
22:37 •
25 OUT 2026
Alcolumbre: Congresso está à disposição para as propostas da campanha
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela reeleição e afirmou que o Legislativo respeita a vontade soberana do eleitor. Lembrou que a Casa teve um de seus integrantes, Flávio Bolsonaro (PL), na disputa e colocou o Congresso à disposição para as propostas apresentadas na campanha.
Alcolumbre também fez um apelo pela pacificação. Disse que “um país dividido não é bom” para as instituições nem para o futuro do Brasil e criticou a agressividade do debate político.
22:35 •
25 OUT 2026
São Luís: Lula fica em primeiro lugar na capital
De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Lula recebeu 62,05% dos votos válidos em São Luís. Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 37,95%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.
No Maranhão, 5,1 milhões de eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.
22:32 •
25 OUT 2026
Maranhão: Lula vence o segundo turno para presidente
De acordo com dados da apuração, com 99,98% das urnas apuradas, Lula (PT) recebeu 69,54% dos votos válidos no Maranhão. Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 30,46%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.
No estado, 5.183.115 eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.
22:31 •
25 OUT 2026
Em discurso da vitória, Lula diz que vai regular plataformas digitais no Brasil
O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo, 25, que sua campanha foi prejudicada por plataformas digitais estrangeiras e que é necessário regulá-las no Brasil. O petista, eleito pela quarta vez para a chefia do Executivo brasileiro, deu as declarações em seu primeiro discurso após a confirmação do resultado eleitoral.
"A gente teve que vencer a intromissão vinda de fora para dentro através de plataformas digitais, que nós teremos que regular. Não é possível que a gente não tenha consciência que o crime no mundo digital tem que ser tratado como o crime na vida real", afirmou Lula. "Não podemos ter empresas monstruosas de grande ganhando bilhões, não pagando nenhum imposto para esse país e tentando direcionar o resultado eleitoral desse país. Essa eleição foi uma derrota do negacionismo e da mentira. Confeso a vocês que cada vez que ia a um debate, eu ficava constrangido."
22:30 •
25 OUT 2026
Teresina: Lula fica em primeiro lugar com 67% dos votos
De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Lula (PT) recebeu 67,98% dos votos válidos em Teresina. Flávio Bolsonaro ficou com 32,02%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.
No Piauí, 2,7 milhões de eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.
22:29 •
25 OUT 2026
PL lidera número de governadores eleitos; veja a lista por partido
O PL foi o partido que mais elegeu governadores nas eleições de 2026, com seis nomes eleitos, todos no primeiro turno, realizado no início de outubro. Com o encerramento da apuração do segundo turno neste domingo, 25, o PSD aparece em segundo lugar, com cinco governadores eleitos.
Na sequência, PP, Republicanos e PT elegeram quatro governadores cada. O PSDB conquistou dois governos estaduais, enquanto MDB e Podemos elegeram um nome cada.
22:25 •
25 OUT 2026
Resultado das eleições no Piauí: Lula vence o segundo turno
De acordo com dados da apuração, com 100% das urnas apuradas, Lula (PT) recebeu 75,88% dos votos válidos no Piauí. Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 24,12%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.
No estado, 2.704.758 eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.