Chegada do Outono terá baixa nas temperaturas e fenômenos atípicos; veja previsão

Com o fim do verão e o início do outono, as condições climáticas tendem a passar por uma transição entre o tempo quente e úmido e o inverno frio e seco. Fenômenos como a neve, geadas, nevoeiros e chuvas estão previstos para a estação, segundo alerta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Hemisfério Sul, o outono inicia nesta quarta-feira, às 0h06, e termina no dia 21 de junho, às 17h51. Neste período, as chuvas podem ser mais escassas no interior do Brasil, em particular na parte semiárida do Nordeste.

Já na parte norte das regiões Norte e Nordeste, a chuva ainda estará presente. A estação também tem como característica a chegada de massas de ar frio, vindas do sul do continente. Elas provocam a queda das temperaturas do ar, principalmente no Sul e em parte do Sudeste.

Durante a estação, o Inmet indica também as primeiras aparições no ano de fenômenos adversos, típicos do outono, como nevoeiros nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste; neve nas áreas serranas e nos planaltos da Região Sul; geadas nas regiões Sul e Sudeste e em Mato Grosso do Sul e friagem no sul da Região Norte e nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Confira a previsão para a estreia do outono

Para o primeiro dia da estação, o Instituto emitiu avisos de "Perigo" e "Perigo Potencial" devido tempestade e chuvas intensas previstas para partes de todas as regiões do país.

O aviso laranja, que encobre parte do Norte e Nordeste aponta para chuvas intensas nessas regiões. O início do outono poderá ter chuva entre 30 e 60 mm/h, ventos de até 100 km/h. Além disso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

No Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, o Inmet aponta para a ocorrência de tempestades. Com prazo até às 10 e 12 h de quarta, o fenômeno terá chuva entre 20 e 30 mm/h, ventos intensos e queda de granizo, mas apresenta baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

O tempo instável no Sul ocorre devido a chegada de uma frente fria. O Inmet alerta que o evento poderá potencializar a chuva. Na quarta-feira, há condições para acumulados de chuva, que podem oscilar entre 80 e 100 milímetros.

Já o aviso de chuvas intensas impactará as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Neste caso, é esperado que chova entre 20 e 30 mm/h, os ventos cheguem a até 60 km/h.