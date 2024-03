Quando começa o outono em 2024? Saiba como será a estação

O mês de março marca o fim do verão e o início do outono, o que representa um alívio para aqueles que não são grandes fãs de temperaturas elevadas.

No entanto, o clima deve continuar bem aquecido em várias capitais brasileiras até o fim desta semana, com previsão de uma nova onda de calor, semelhante às ocorridas em novembro e dezembro de 2023.

Qual é a previsão para esta semana?

Neste fim de semana, as temperaturas começaram a subir novamente em todo o Brasil e se manterão elevadas até o final do verão. De acordo com informações do site "Climatempo", espera-se que as chuvas sejam mais isoladas, com pancadas em algumas regiões específicas.

Em São Paulo, as temperaturas máximas deverão ultrapassar os 30ºC até o término do verão, havendo previsão de pancadas de chuva neste fim de semana e ao longo da semana do dia 18. No Rio de Janeiro, a tendência é de máximas acima dos 32ºC, acompanhadas por um aumento no volume de chuvas, especialmente neste fim de semana até terça-feira, 12.

Tanto no Triângulo Mineiro quanto em Belo Horizonte, os termômetros também alcançarão os 30ºC, com chuvas praticamente diárias até o encerramento do verão.

Nas capitais do Nordeste, as temperaturas permanecerão elevadas até o final da estação, com máximas em torno dos 30ºC e chuvas diárias, conforme indicações da Climatempo.

No Centro-Oeste, as temperaturas também se manterão altas, com máximas em torno dos 30ºC em média e chuvas quase que diárias.

Quando acaba o verão?

O verão no Hemisfério Sul teve início em 22 de dezembro de 2023, às 0h27 (horário de Brasília), e está programado para terminar em 20 de março de 2024, às 0h06 (horário de Brasília).

Quando começa o outono em 2024?

A ocasião conta com a chegada do outono, às 0h06 de 20 de março, quarta-feira. A transição para esta estação é caracterizada pela ocorrência dos equinócios, tanto no Hemisfério Sul quanto no Hemisfério Norte.

No Hemisfério Sul, o equinócio de outono ocorre nos dias 20 e 21 de março, enquanto no Hemisfério Norte, é observado nos dias 22 e 23 de setembro. Durante esses períodos, os dias e as noites possuem duração igual, proporcionando um equilíbrio entre a luz do dia e a escuridão da noite.

A estação se destaca pelo aclima ameno, o que deve agradar as pessoas que não são adeptas do calor. Além da diminuição da umidade do ar, quedas de folhas e de temperatura em determinadas regiões do país.

O outono chegará ao fim 20 de junho de 2024, abrindo caminho para a chegada do inverno.