Castro oficializa indicação do vice para o TCE e abre caminho para Bacellar ser candidato em 2026

O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), enviou à Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (19) a indicação do vice-governador Thiago Pampolha (MDB) para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Costurado há meses, o movimento tem como principal pano de fundo a abertura do caminho para o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar (União), concorrer ao governo do estado no ano que vem.

Como Castro tende a se desincompatibilizar em abril para poder disputar o Senado em outubro, Pampolha, se continuasse como vice, sentaria na cadeira e poderia disputar a reeleição ao Palácio Guanabara — o que afetaria os planos do grupo político do governador. Com o vice fora do governo, o primeiro na linha sucessória vira Bacellar.

O presidente da Alerj quer se tornar conhecido do eleitorado antes do período eleitoral. Por isso, considera fundamental estar na cadeira durante a campanha.

Processo de aprovação na Assembleia Legislativa

Com a indicação formalizada, Pampolha será sabatinado pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas da Assembleia. Também precisa ter o nome aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O cenário para a aprovação é considerado fácil, e o processo deve ser rápido.

No texto que mandou à Assembleia, Castro escreveu que Pampolha "é possuidor de todos os requisitos objetivos e subjetivos reclamados pela vigente ordem constitucional para a citada investidura". Na sequência, anexou uma espécie de currículo com a trajetória política do vice. O documento da indicação já foi publicado em edição extra do Diário Oficial.