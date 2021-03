Há 34 dias média diária de mortes por covid-19 no Brasil está acima de mil

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta terça-feira, 23, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 248.646 óbitos e 10.260.621 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.370 vítimas e 63.090 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.095. Há 34 dias este valor está acima do patamar de mil. A média de casos está em 48.469.

Vacinados nos estados

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, o Brasil já tem um total de 6.087.811 de doses aplicadas contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 2,87% da população brasileira.

AC: 1ª dose - 17.542 (2,87%); 2ª dose - 2.814 (0,31%)

AL: 1ª dose - 90.108 (2,69%); 2ª dose - 5.380 (0,16%)

AM: 1ª dose - 222.068 (5,28%); 2ª dose - 29.719 (0,71%)

AP: 1ª dose - 24.150 (2,80%); 2ª dose - 1.682 (0,20%)

BA: 1ª dose - 417.396 (2,80%); 2ª dose - 69.964 (0,47%)

CE: 1ª dose - 264.251 (2,88%); 2ª dose - 54.475 (0,59%)

DF: 1ª dose - 116.995 (3,83%); 2ª dose - 28.240 (0,92%)

ES: 1ª dose - 111.041 (2,73%); 2ª dose - 13.637 (0,34%)

GO: 1ª dose - 187.456 (2,64%); 2ª dose - 27.110 (0,38%)

MA: 1º dose - 130.996 (1,84%); 2ª dose - 36.786 (0,52%)

MG: 1ª dose - 523.525 (2,46%); 2ª dose - 206.136 (0,97%)

MS: 1ª dose - 107.975 (3,84%); 2ª dose - 40.365 (1,44%)

MT: 1ª dose - 82.435 (2,34%); 2ª dose - 25.909 (0,73%)

PA: 1ª dose - 125.145 (1,44%); 2ª dose - 25.410 (0,29%)

PB: 1ª dose - 103.312 (2,56%); 2ª dose - 19.691 (0,49%)

PE: 1ª dose - 268.846 (2,80%); 2ª dose - 85.286 (0,89%)

PI: 1ª dose - 65.529 (2%) ; 2ª dose - 6.880 (0,21%)

PR: 1ª dose - 286.837 (2,49%); 2ª dose - 77.796 (0,68%)

RJ: 1ª dose - 430.751 (2,48%); 2ª dose - 82.467 (0,47%)

RN: 1ª dose - 83.265 (2,36%); 2ª dose - 25.997 (0,74%)

RO: 1ª dose - 43.939 (2,45%); 2ª dose - 4.444 (0,25%)

RR: 1ª dose - 25.167 (3,99%); 2ª dose - 6.324 (1%)

RS: 1ª dose - 425.597 (3,73%); 2ª dose - 50.743 (0,44%)

SC: 1ª dose - 156.827 (2,16%); 2ª dose - 47.305 (0,65%)

SE: 1ª dose - 44.264 (1,91%); 2ª dose - 20.979 (0,90%)

SP: 1ª dose - 1.695.285 (3,66%); 2ª dose - 430.246 (0,93%)

TO: 1ª dose - 37.129 (2,33%); 2ª dose - 3.946 (0,25%)

Anvisa concede registro à vacina da Pfizer

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu, nesta terça-feira, 23, o registro definitivo da vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech, mas fez algumas ressalvas sobre a eficácia com as novas variantes do coronavírus, potencialmente mais transmissíveis, e sobre se quem já se vacinou ainda pode transmitir o vírus. Apesar das observações, considerou que os benefícios superam os riscos.

De acordo com Gustavo Mendes, gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa, a vacina está aprovada para o uso em todo o país, e é indicada para pessoas acima de 16 anos, sendo necessárias duas doses com intervalo de 21 para garantir a resposta do organismo no combate à covid-19. A eficácia geral ficou acima de 90%.