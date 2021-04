Brasil registra 3.305 mortes por covid-19 em 24h, total passa de 368 mil

O Ministério da Saúde divulgou um balanço nesta sexta-feira, 16, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 368.749 óbitos e 13.832.455 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 19 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 3.305 vítimas e 85.774 testes reagentes para o coronavírus.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 2.862. A média de casos está em 66.612.

Vacinação

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, 25.777.943 pessoas já receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 12,17% da população brasileira.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

SP vai abrir comércio a partir do domingo

O governo de São Paulo decidiu alterar a quarentena e reabrir parte do comércio a partir do domingo, 18, e uma outra parte no dia 24 de abril. No entanto, está mantida a fase vermelha em todo o estado. O governo está chamando esta fase de 'transição' e separou em duas etapas: comercial e de serviços. Até então, as regras da fase vermelha não permitiam a abertura de serviços considerados não essenciais. O toque de recolher permanece das 20h às 5h.

Os shoppings e comércio de rua podem funcionar a partir do domingo, das 11h às 19h. Cultos religiosos podem voltar a partir do domingo. O setor de serviços, com restaurantes e salões de beleza, podem retomar as atividades presenciais no dia 24 de abril, com o mesmo horário, das 11h às 19h. Atividades culturais, como museus, seguem a mesma regra dos serviços. Academias retomam também no dia 24, mas em duas faixas de horário: das 7h às 11h, e das 15h às 19h. A capacidade de funcionamento de todos os setores é de 25%.