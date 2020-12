Média diária de mortes por covid-19 no Brasil está em 651

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta segunda-feira, 14, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 181.945 óbitos e 6.929.409 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 526 vítimas e 27.419 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 651, um aumento de 24% se comparado com duas semanas atrás. A média de casos está em 43.049.

Ocupação de UTI em SP salta para 60%

De acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, no dia 14 de novembro as unidades de terapia intensiva tinha uma ocupação de 42%. Um mês depois, no domingo, 13, a ocupação saltou para 60%. A Grande São Paulo está com uma ocupação de 66%.

No começo de novembro, o estado registrou em uma média móvel, que contabiliza o número médio diário em uma semana, de 857 novas internações de pessoas com a covid-19 em leitos de enfermaria e de UTI. Na última semana foram realizadas uma média diária de 1.435 novas internações. O valor é comparado ao começo de setembro.

Em relação ao número de casos, o estado tinha há um mês uma média diária de 1.401 novos testes positivos para a covid-19. Na última semana este número soltou para 6.954. Em relação a mortes, a média diária é de 143, valor que não era visto desde outubro.