Brasil registra 1.204 mortes por covid-19 em 24h; total passa de 237 mil

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta sexta-feira, 12, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 237.601 óbitos e 9.765.694 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.204 vítimas e 49.396 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.068. Este número está acima de 1.000 há 23 dias. A média de casos é de: 45.229.

Vacinados nos estados

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, o Brasil já tem um total de 4.909.251 de doses aplicadas contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 2,32% da população brasileira.

AC: 1ª dose - 12.217 (1,37%); 2ª dose - 93 (0,06%)

1ª dose - 12.217 (1,37%); 2ª dose - 93 (0,06%) AL: 1ª dose - 76.743 (2,29%); 2ª dose - 2.822 (0,08%)

1ª dose - 76.743 (2,29%); 2ª dose - 2.822 (0,08%) AM: 1ª dose - 188.698 (4,48%); 2ª dose - 4.891 (0,12%)

1ª dose - 188.698 (4,48%); 2ª dose - 4.891 (0,12%) AP: 16.083 (1,87%)

16.083 (1,87%) BA: 366.446 (2,45%)

366.446 (2,45%) CE: 214.406 (2,33%)

214.406 (2,33%) DF: 1ª dose - 111.028 (3,63%); 2ª dose - 7.427 (0,24%)

1ª dose - 111.028 (3,63%); 2ª dose - 7.427 (0,24%) ES: 98.952 (2,43%)

98.952 (2,43%) GO: 164.444 (2,31%)

164.444 (2,31%) MA: 1º dose - 97.952 (1,38%); 2ª dose - 4.428 (0,06%)

1º dose - 97.952 (1,38%); 2ª dose - 4.428 (0,06%) MG: 1ª dose - 367.237 (1,72%); 2ª dose - 79.374 (0,37%)

1ª dose - 367.237 (1,72%); 2ª dose - 79.374 (0,37%) MS: 1ª dose - 90.970 (3,24%); 2ª dose - 15.722 (0,45%)

1ª dose - 90.970 (3,24%); 2ª dose - 15.722 (0,45%) MT: 71.448 (1,94%)

71.448 (1,94%) PA: 117.533 (1,35%)

117.533 (1,35%) PB: 1ª dose - 84.358 (2,09%); 2ª dose - 2.031 (0,05%)

1ª dose - 84.358 (2,09%); 2ª dose - 2.031 (0,05%) PE: 1ª dose - 220.728 (2,30%); 2ª dose - 26.924 (0,28%)

1ª dose 220.728 (2,30%); 2ª dose - 26.924 (0,28%) PI: 1ª dose - 55.546 (1,69%) ; 2ª dose - 159 (0%)

1ª dose - 55.546 (1,69%) ; 2ª dose - 159 (0%) PR: 239.862 (2,08%)

239.862 (2,08%) RJ: 351.045 (2,02%)

351.045 (2,02%) RN: 73.868 (2,09%)

73.868 (2,09%) RO: 35.276 (1,96%)

35.276 (1,96%) RR: 22.446 (3,56%)

22.446 (3,56%) RS: 1ª dose - 284.616 (2,49%); 2ª dose - 3.578 (0,03%)

1ª dose - 284.616 (2,49%); 2ª dose - 3.578 (0,03%) SC: 1ª dose - 96.491 (1,33%); 2ª dose - 494 (0,01%)

1ª dose - 96.491 (1,33%); 2ª dose - 494 (0,01%) SE: 1ª dose - 37.004 (1,60%); 2ª dose - 4.755 ( 0,21%)

1ª dose - 37.004 (1,60%); 2ª dose - 4.755 ( 0,21%) SP: 1.388.823 (3%)

1.388.823 (3%) TO: 24.198 (1,52%)

Primeira vacinada recebe segunda dose

Mônica Calazans, enfermeira de 54 anos, que foi a primeira pessoa vacinada contra a covid-19 do Brasil, no dia 17 de janeiro, recebeu a segunda dose nesta sexta-feira, 12. A enfermeira trabalha há nove meses na linha de frente do combate ao coronavírus no Hospital Emílio Ribas, na cidade de São Paulo.

Além dela, o padre Júlio Lancellotti, de 72, que é referência na proteção das pessoas em situação de rua, também foi imunizado na manhã desta sexta-feira, durante o início da fase da campanha que vai vacinar pessoas acima de 60 anos e que estão nas ruas.