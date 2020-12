Média diária de casos de covid-19 no Brasil está em 41 mil

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta terça-feira, 8, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das Secretarias Estaduais de Saúde.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 796 vítimas e 47.850 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 617. A média de casos está em 41.056, um aumento de 31% se comparado com 14 dias atrás.

Pazuello diz que vacinação começa em fevereiro

Em reunião com governadores nesta terça-feira, 8, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, prometeu começar a vacinação no Brasil no fim de fevereiro.

Ele também disse que as primeiras 8,5 milhões de doses da Pfizer, de uma compra de 70 milhões, devem chegar ao país no primeiro semestre. Com as primeiras doses, será possível vacinar pouco mais de 4 milhões de pessoas.

Segundo fontes que acompanham a discussão, Pazuello repetiu que o Sistema Único de Saúde (SUS) tem acordos para receber 300 milhões de doses em 2021, sendo 260 milhões de Oxford/AstraZeneca e mais cerca de 40 milhões obtidas por meio do consórcio Covax Facility.

(Com Estadão Conteúdo)