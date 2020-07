Brasil tem 656 mortes por covid-19 em 24h; total passa de 65 mil

O Brasil tem 65.556 mortes e 1.626.071 casos confirmados de covid-19, segundo levantamento do consórcio de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgado nesta segunda-feira, 6 de julho.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que em 24 horas foram registrados 656 óbitos e 21.486 testes reagentes para o SARS-CoV-2.

O consórcio de veículos reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

Pelo segundo dia seguido o Brasil teve menos de 1.000 mortes confirmadas em um dia. Mesmo assim, é o país com mais registros nas últimas 24 horas em todo o mundo, segundo a plataforma Worldmeters.

A baixa destes números geralmente é registrada aos domingos e segundas porque no fim de semana muitos exames ficam represados com menos funcionários trabalhando nos laboratórios do país que testam covid-19.

Às terças geralmente o número é maior justamente pela inserção destes dados que ficaram acumulados nos dias anteriores.

Brasil tem média de 7 mil mortes por semana

Segundo dados do Ministério da Saúde, na última semana epidemiológica, contabilizada de 28 de junho a 4 de julho, o país teve um total de 7.195 mortes em decorrência do coronavírus. Nas cinco semanas anteriores o número de óbitos ficou próximo dos 7.000, o que indica uma estabilidade.

Em relação ao número de casos, ainda há registro de aumento desde o início da pandemia. Na última semana epidemiológica, o Brasil teve 263.337 casos confirmados. Na semana anterior foram 246.088.

As semanas epidemiológicas são estabelecidas por convenção internacional para o controle e apuração de dados sobre uma epidemia ou pandemia. Sempre são contadas de domingo a sábado. Atualmente estamos na 28ª que começou no dia 5 de julho.