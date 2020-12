O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta quinta-feira, 3, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 175.307 óbitos e 6.487.516 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 776 vítimas e 50.883 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 544. A média de casos está em 40.421, um aumento de 37% se comparado com 14 dias atrás. É o maior valor desde 31 de agosto — quando chegou a 40.526.

Doria diz que vacinação começa em janeiro

O governador de São Paulo, João Doria, voltou a afirmar nesta quinta-feira, 3, que a vacinação no estado deve começar ainda em janeiro — indo de encontro às declarações dadas ontem pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que estimou o início da vacinação no país para março — sem citar a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

O governo de São Paulo recebeu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira sua segunda remessa de doses da Coronavac, vacina da farmacêutica chinesa Sinovac que vem sendo testada em parceria com o Instituto Butantan. A remessa (de 600 litros a granel) é o equivalente a 1 milhão de doses.