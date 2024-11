Carro da comitiva de Lula é recuperado após roubo na Baixada Fluminense

Um carro alugado pelo governo federal para transportar equipes durante a Cúpula do G20 no Rio de Janeiro, que havia sido roubado na noite do último sábado, foi recuperado neste domingo pela Polícia Militar em menos de 24 horas depois do ocorrido. O automóvel foi localizado no Complexo do Chapadão, na Zona Norte, com auxílio do setor de inteligência da corporação.

O Corolla branco passava por São João de Meriti, na Baixada Fluminense, quando foi fechado por outro carro por volta das 20h do sábado. Três indivíduos com pistolas obrigaram o motorista a descer do automóvel, assumiram o volante e fugiram. O motorista também teve o celular roubado. Ele prestou depoimento à Polícia Civil.

Mais um roubo

Este não é o primeiro veículo que prestava serviço para autoridades do G20 no Brasil que foi roubado no Rio. Um carro da comitiva do ministro Márcio Costa Macêdo foi roubado na manhã da última quinta-feira, no Centro do Rio. Durante operação para recuperar o veículo, policiais militares trocaram tiros com traficantes, na Favela Nova Holanda, em Bonsucesso, na Zona Norte.

O assalto aconteceu na Rua do Riachuelo, em frente ao hotel Monte Alegre. O local fica a cerca de 1 km do Quartel General da Polícia Militar e a 1,6 km do Museu de Arte Moderna (MAM), onde acontecerá a reunião de Cúpula do G20. O crime acontece no mesmo dia que tem início a operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Rio. O decreto presidencial autoriza o uso das Forças Armadas no patrulhamento da cidade.