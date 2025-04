Carreta explode, incendeia 22 carros e interdita a BR-101 em SC; veja vídeo

Uma carreta tombou, pegou fogo e deixou a BR-101 totalmente interditada no km 233, em Palhoça, na Grande Florianópolis, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente ocorreu às 13h37 deste domingo, 6, e não há previsão para liberação da via, segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a rodovia.

O acidente deixou cinco vítimas, entre elas o motorista da carreta e sua esposa, que também estava no veículo. O casal sofreu queimaduras nos membros superiores e inferiores e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Pinheira, em Palhoça.

Outras três vítimas, que estavam em outros veículos, foram socorridas por ambulância da Arteris Litoral Sul. Pelo menos 22 carros e três carretas também foram atingidos pelas chamas. A gravidade do acidente causou bloqueios nos dois sentidos da rodovia.

O tombamento ocorreu no sentido Norte da pista. Segundo a PRF, a carreta carregava etanol. Até as 16h43, os bombeiros seguiam no local realizando o rescaldo dos incêndios nos caminhões atingidos.

O Corpo de Bombeiros Militar e a concessionária da rodovia seguem atuando no local. Segundo os bombeiros, havia um caminhão de gás GLP na fila, mas os socorristas conseguiram realizar o remanejamento para evitar novos riscos.

Trânsito bloqueado e sem liberação

Não há desvio disponível para os motoristas. Segundo a concessionária da BR-101, às 17h15 havia nove quilômetros de retenção no sentido Curitiba e 10 quilômetros no sentido Porto Alegre.

Equipes da concessionária removeram uma barreira de contenção no sentido Sul para liberar a passagem dos veículos que ficaram retidos entre o local do acidente e o km 235 Norte. A operação de retirada segue em andamento.