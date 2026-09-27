Lula amplia agenda de campanha em quatro estados e avalia ir ao debate da TV Globo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai intensificar sua agenda de comícios nos dias que antecedem o primeiro turno da eleição presidencial.

A campanha vai realizar agendas em ao menos quatro estados e Lula também avalia participar do debate organizado pela TV Globo, na quinta-feira, 1º.

Na segunda-feira, 28, Lula vai a Belém, em sua primeira visita à Região Norte do país desde o início da campanha. Na terça-feira, 29, estão previstas agendas eleitorais também na Bahia e no Ceará.

Nos dois estados, governadores do PT tentam a reeleição. Na sexta-feira, Lula deverá ir à sua quarta agenda eleitoral em Minas Gerais nesta campanha.

Ato de campanha em Belém

O presidente vai ao Pará e participará de um ato de campanha em Belém, marcado para as 19h, ao lado da governadora Hana Ghassan (MDB), que disputa a reeleição com o apoio da família Barbalho, tradicional aliada do petista.

Antes, Lula cumpre agenda como presidente no complexo hospitalar da Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará.

Lula teve 54,75% dos votos válidos no segundo turno das eleições de 2022, ante 45,25% de Jair Bolsonaro. O petista mantém sua vantagem nas eleições deste ano: o presidente aparece com 40% contra 35% de Flávio na pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 26.

A visita de Lula ocorre a pedido do MDB local e busca reforçar o apoio do petista à governadora, que assumiu o cargo após a renúncia de Helder Barbalho (MDB) e tem patinado nas pesquisas de intenção de voto.

Hana tem visto seu principal rival político, o ex-prefeito de Ananindeua Dr. Daniel Santos (Podemos) crescer nas pesquisas. De acordo com a mais recente sondagem da Quaest, divulgada no sábado, 26, Santos lidera no primeiro turno, com 41% das intenções de voto, ante 32% da governadora.

Para o segundo turno, a Quaest também mostra o candidato do Podemos à frente, com 47% das intenções de voto, contra 36% de Hana. Indecisos somam 9%, já brancos e nulos, 8%.

No ato em Belém, Lula também deve ter no palco ao menos três candidatos ao Senado que o apoiam: o ex-governador paraense Helder Barbalho (MDB), o ex-ministro do Turismo Celso Sabino (PDT) e o presidente da Assembleia Legislativa local, Chicão (União Brasil).

Também são esperados no evento o senador Jader Barbalho (MDB), cujo mandato termina em fevereiro de 2027, e Beto Faro (PT).

Na corrida pelo Senado no Pará, a mais recente pesquisa da Quaest, também divulgada no sábado, mostra liderança confortável de Helder Barbalho, com 25%.

Empatados na disputa pela segunda vaga aparecem o candidato do PL de Flávio Bolsonaro, Delegado Éder Mauro, e Chicão, ambos com 15%. O senador Zequinha Marinho (Podemos) aparece com 10% dos votos, e Celso Sabino, com 5%.

Bahia e Ceará

Na terça-feira, 29, Lula vai a Bahia e ao Ceará para participar de comícios ao lado dos governadores petistas Jerônimo Rodrigues e Elmano de Freitas, respectivamente.

Será a segunda agenda de Lula na Bahia desde o início da campanha: a primeira foi em 28 de agosto. O estado é o quarto maior colégio eleitoral do país, atrás de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e o maior da região Nordeste, com 11,32 milhões de eleitores.

O PT governa o Estado há 20 anos, uma das regiões consideradas estratégicas para a sigla. Apesar disso, o governador Jerônimo Rodrigues, que busca a reeleição, tem enfrentado dificuldades eleitorais.

Na pesquisa mais recente da Quaest, divulgada em 24 de setembro, ele aparece com 40% das intenções de voto, numericamente atrás de ACM Neto (União Brasil), que tem 42%. Ambos estão tecnicamente empatados.

Na simulação de segundo turno, também há empate técnico, com desvantagem numérica do atual governador: ACM Neto aparece com 45% das intenções de voto; Jerônimo, com 43%.

Apesar do desempenho fraco do governador até o momento, Lula lidera as pesquisas de intenção de voto na Bahia: tem 58%, contra 23% de Flávio Bolsonaro no primeiro turno, de acordo com levantamento da Quaest divulgado em 24 de setembro.

No Ceará, a situação do governador petista Elmano de Freitas é parecida: ele aparece com 43%, numericamente atrás e empatado tecnicamente com o ex-governador Ciro Gomes (PSDB), que tem 44%, segundo pesquisa Datafolha divulgada em 25 de setembro.

Elmano tem crescido nas pesquisas em meio a um movimento do PT e do ex-governador cearense e senador Camilo Santana que passou a rodar o estado em uma campanha em prol do petista.

Na simulação do Datafolha de segundo turno, Ciro Gomes (PSDB) tem 48%, contra 46% do petista, o que configura empate técnico. A diferença entre ambos caiu seis pontos percentuais em relação ao levantamento anterior do instituto, divulgado em 18 de setembro.

Minas Gerais

Lula é esperado também para uma agenda de campanha em Belo Horizonte na sexta-feira, 2 de outubro, dois dias antes do primeiro turno. O estado, terceiro maior colégio eleitoral do país, é considerado chave para a estratégia eleitoral da campanha do presidente.

Será a quarta agenda de Lula no Estado, o mesmo número de atos de campanha a que o presidente foi em São Paulo. Em seguida entre os estados mais visitados por Lula nesta eleição, aparece o Rio, com três agendas.

As sondagens mais recentes do Datafolha mostram empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro em Minas Gerais e vantagem do filho de Jair Bolsonaro em São Paulo e Rio.

Em Minas Gerais, Lula vai subir no palanque do ex-prefeito de Belo Horizonte Patrus Ananias, candidato do PT ao governo estadual. No levantamento do Datafolha publicado em 24 de setembro, Patrus aparece em segundo lugar, com 15% das intenções de voto, ante 40% do senador Cleitinho (Republicanos).

Debate da TV Globo

Lula teve 50,90% dos votos válidos no segundo turno das eleições de 2022, ante 49,10% de Jair Bolsonaro. O petista mantém sua vantagem nas eleições deste ano: o presidente aparece com 40% contra 35% de Flávio Bolsonaro (PL) na pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 26.

Ainda não está decidido se ele vai ou não ao debate presidencial promovido pela TV Globo, programado para a quinta-feira, 1º de outubro.

Pressionado pelas pesquisas, que mostram um empate técnico entre ele e Flávio Bolsonaro, o petista tem sido aconselhado a ir ao embate. Seu principal rival, Flávio, afirmou neste domingo que comparecerá.

"Meu único adversário nessa campanha é o Lula. É com ele que eu quero debater na Globo. Eu vou pra esse debate só pra desmascarar esse mentiroso, esse assassino da esperança do Brasil", afirmou o bolsonarista em agenda em Goiás.