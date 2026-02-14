Carnaval 2026: confira a programação dos desfiles do Grupo Especial do Rio

Os desfiles do Grupo Especial do Rio começam neste domingo, 15 de fevereiro. A ordem das apresentações do Carnaval 2026 foi definida em abril do ano passado, em evento na Cidade do Samba que contou com shows de Jorge Aragão, Cacá Nascimento, Grupo Arruda e da atual campeã, Beija-Flor de Nilópolis.

Será o segundo ano consecutivo com os desfiles divididos em três dias, de 15 a 17 de fevereiro. Pelo regulamento, três escolas já tinham posições garantidas: a Acadêmicos de Niterói, campeã da Série Ouro, abre o domingo, 15; a Mocidade Independente de Padre Miguel, 11ª colocada no Grupo Especial, inicia a segunda-feira, 16; e a Paraíso do Tuiuti, 10ª colocada, será a primeira a desfilar na terça-feira, 17.

Ordem dos desfiles

Domingo (15 de fevereiro)

Acadêmicos de Niterói;

Imperatriz Leopoldinense;

Portela;

Estação Primeira de Mangueira.

Segunda-feira (16 de fevereiro)

Mocidade Independente de Padre Miguel;

Beija-Flor de Nilópolis;

Unidos do Viradouro;

Unidos da Tijuca.

Terça-feira (17 de fevereiro)