Carnaval 2026: confira a programação dos desfiles do Grupo Especial do Rio

Escolas desfilam entre domingo e terça-feira, com abertura da Acadêmicos de Niterói

Apresentações do Grupo Especial serão divididas em três dias, de 15 a 17 de fevereiro (Marcelo Martins/Riotur)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 17h25.

Os desfiles do Grupo Especial do Rio começam neste domingo, 15 de fevereiro. A ordem das apresentações do Carnaval 2026 foi definida em abril do ano passado, em evento na Cidade do Samba que contou com shows de Jorge Aragão, Cacá Nascimento, Grupo Arruda e da atual campeã, Beija-Flor de Nilópolis.

Será o segundo ano consecutivo com os desfiles divididos em três dias, de 15 a 17 de fevereiro. Pelo regulamento, três escolas já tinham posições garantidas: a Acadêmicos de Niterói, campeã da Série Ouro, abre o domingo, 15; a Mocidade Independente de Padre Miguel, 11ª colocada no Grupo Especial, inicia a segunda-feira, 16; e a Paraíso do Tuiuti, 10ª colocada, será a primeira a desfilar na terça-feira, 17.

Ordem dos desfiles

Domingo (15 de fevereiro)

  • Acadêmicos de Niterói;
  • Imperatriz Leopoldinense;
  • Portela;
  • Estação Primeira de Mangueira.

Segunda-feira (16 de fevereiro)

  • Mocidade Independente de Padre Miguel;
  • Beija-Flor de Nilópolis;
  • Unidos do Viradouro;
  • Unidos da Tijuca.

Terça-feira (17 de fevereiro)

  • Paraíso do Tuiuti;
  • Unidos de Vila Isabel;
  • Acadêmicos do Grande Rio;
  • Acadêmicos do Salgueiro.
