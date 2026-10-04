Candidatos ao Senado em Pernambuco: veja nomes e números nas eleições de 2026

(Fernando Frazão/Agência Brasil)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 12h03.
Última atualização em 4 de outubro de 2026 às 12h09.
Pernambuco tem 12 nomes na lista de candidatos ao Senado nas eleições de 2026. São duas vagas em disputa neste domingo, 4. A relação inclui Pastor Gilvan Costa, cujo registro foi indeferido e está em prazo recursal ou com recurso. Confira nomes, partidos e números.
12 candidatos integram a disputa pelas duas vagas de Pernambuco no Senado nas eleições deste domingo, 4. A lista consta do sistema de resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e inclui uma candidatura com registro indeferido em prazo recursal ou com recurso.
Além dos senadores, os eleitores escolhem presidente, governador, deputado federal e deputado estadual. Para o Senado, são dois votos, cada um com três dígitos.
Veja os nomes da disputa e seus números na urna. A EXAME também acompanha a apuração do Senado no estado:
Pastor Gilvan Costa aparece com o registro “indeferido em prazo recursal ou com recurso”. A presença na lista não representa aprovação definitiva da candidatura: a validade dos votos depende do desfecho judicial.
A urna apresenta duas etapas para o Senado, depois das escolhas para deputado federal e deputado estadual. Em cada uma, digite o número de três dígitos, confira nome e foto e aperte “Confirma”.
Os votos devem ser para candidatos diferentes. Repetir a mesma candidatura torna o segundo voto nulo. Não existe voto de legenda para o Senado.
Os dois candidatos mais votados são eleitos para mandatos de oito anos. Não há segundo turno para esse cargo.
A votação ocorre neste domingo, 4 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no encerramento poderá votar.
É necessário apresentar documento oficial com foto. O e-Título também serve como identificação se exibir a fotografia do eleitor. Quem não tem o aplicativo pode apresentar outro documento oficial com foto. Confira o guia de votação.
Dois, para mandatos de oito anos. Não há segundo turno para o Senado.
Carlos Sant'Anna (Novo) tem o número 300.
Eduardo da Fonte (PP) tem o número 111.
Gorett Bitu (UP) tem o número 801.
Humberto Costa (PT) tem o número 130.
Mailson da Silva Neto (PCO) tem o número 290.
Mariano Macedo (PSTU) tem o número 161.
Marília Arraes (PDT) tem o número 123.
Mendonça Filho (PL) tem o número 222.
Pastor Gilvan Costa (Democrata) tem o número 355. Seu registro está indeferido em prazo recursal ou com recurso; a validade dos votos depende do desfecho judicial.
Paulo Rubem Santiago (Rede) tem o número 180.
Samuel Timoteo (UP) tem o número 800.
Túlio Gadêlha (PSD) tem o número 555.
Não. Caso o eleitor repita a candidatura, o segundo voto será nulo.