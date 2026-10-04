Candidatos ao Senado em Pernambuco: veja nomes e números nas eleições de 2026

RESUMO ＋ Pernambuco tem 12 nomes na lista de candidatos ao Senado nas eleições de 2026. São duas vagas em disputa neste domingo, 4. A relação inclui Pastor Gilvan Costa, cujo registro foi indeferido e está em prazo recursal ou com recurso. Confira nomes, partidos e números.

12 candidatos integram a disputa pelas duas vagas de Pernambuco no Senado nas eleições deste domingo, 4. A lista consta do sistema de resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e inclui uma candidatura com registro indeferido em prazo recursal ou com recurso.

Além dos senadores, os eleitores escolhem presidente, governador, deputado federal e deputado estadual. Para o Senado, são dois votos, cada um com três dígitos.

Candidatos ao Senado por Pernambuco: nome, número e partido

Veja os nomes da disputa e seus números na urna. A EXAME também acompanha a apuração do Senado no estado:

Carlos Sant'Anna (Novo) — 300

Eduardo da Fonte (PP) — 111

Gorett Bitu (UP) — 801

Humberto Costa (PT) — 130

Mailson da Silva Neto (PCO) — 290

Mariano Macedo (PSTU) — 161

Marília Arraes (PDT) — 123

Mendonça Filho (PL) — 222

Pastor Gilvan Costa (Democrata) — 355

Paulo Rubem Santiago (Rede) — 180

Samuel Timoteo (UP) — 800

Túlio Gadêlha (PSD) — 555

Pastor Gilvan Costa aparece com o registro “indeferido em prazo recursal ou com recurso”. A presença na lista não representa aprovação definitiva da candidatura: a validade dos votos depende do desfecho judicial.

Como votar para senador?

A urna apresenta duas etapas para o Senado, depois das escolhas para deputado federal e deputado estadual. Em cada uma, digite o número de três dígitos, confira nome e foto e aperte “Confirma”.

Os votos devem ser para candidatos diferentes. Repetir a mesma candidatura torna o segundo voto nulo. Não existe voto de legenda para o Senado.

Os dois candidatos mais votados são eleitos para mandatos de oito anos. Não há segundo turno para esse cargo.

Quando acontece a votação em Pernambuco?

A votação ocorre neste domingo, 4 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no encerramento poderá votar.

É necessário apresentar documento oficial com foto. O e-Título também serve como identificação se exibir a fotografia do eleitor. Quem não tem o aplicativo pode apresentar outro documento oficial com foto. Confira o guia de votação.