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Candidatos ao Senado em Pernambuco: veja nomes e números nas eleições de 2026

Lista traz 12 nomes na disputa pelas duas vagas ao Senado em Pernambuco nas eleições de 2026; confira candidatos, partidos e número

(Fernando Frazão/Agência Brasil)

(Fernando Frazão/Agência Brasil)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 12h03.

Última atualização em 4 de outubro de 2026 às 12h09.

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Pernambuco tem 12 nomes na lista de candidatos ao Senado nas eleições de 2026. São duas vagas em disputa neste domingo, 4. A relação inclui Pastor Gilvan Costa, cujo registro foi indeferido e está em prazo recursal ou com recurso. Confira nomes, partidos e números.

12 candidatos integram a disputa pelas duas vagas de Pernambuco no Senado nas eleições deste domingo, 4. A lista consta do sistema de resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e inclui uma candidatura com registro indeferido em prazo recursal ou com recurso.

Além dos senadores, os eleitores escolhem presidente, governador, deputado federal e deputado estadual. Para o Senado, são dois votos, cada um com três dígitos.

Candidatos ao Senado por Pernambuco: nome, número e partido

Veja os nomes da disputa e seus números na urna. A EXAME também acompanha a apuração do Senado no estado:

  • Carlos Sant'Anna (Novo) — 300
  • Eduardo da Fonte (PP) — 111
  • Gorett Bitu (UP) — 801
  • Humberto Costa (PT) — 130
  • Mailson da Silva Neto (PCO) — 290
  • Mariano Macedo (PSTU) — 161
  • Marília Arraes (PDT) — 123
  • Mendonça Filho (PL) — 222
  • Pastor Gilvan Costa (Democrata) — 355
  • Paulo Rubem Santiago (Rede) — 180
  • Samuel Timoteo (UP) — 800
  • Túlio Gadêlha (PSD) — 555

Pastor Gilvan Costa aparece com o registro “indeferido em prazo recursal ou com recurso”. A presença na lista não representa aprovação definitiva da candidatura: a validade dos votos depende do desfecho judicial.

Como votar para senador?

A urna apresenta duas etapas para o Senado, depois das escolhas para deputado federal e deputado estadual. Em cada uma, digite o número de três dígitos, confira nome e foto e aperte “Confirma”.

Os votos devem ser para candidatos diferentes. Repetir a mesma candidatura torna o segundo voto nulo. Não existe voto de legenda para o Senado.

Os dois candidatos mais votados são eleitos para mandatos de oito anos. Não há segundo turno para esse cargo.

Quando acontece a votação em Pernambuco?

A votação ocorre neste domingo, 4 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no encerramento poderá votar.

É necessário apresentar documento oficial com foto. O e-Título também serve como identificação se exibir a fotografia do eleitor. Quem não tem o aplicativo pode apresentar outro documento oficial com foto. Confira o guia de votação.

Perguntas frequentes

Quantos senadores Pernambuco elege em 2026?

Dois, para mandatos de oito anos. Não há segundo turno para o Senado.

Qual é o número de Carlos Sant'Anna para o Senado?

Carlos Sant'Anna (Novo) tem o número 300.

Qual é o número de Eduardo da Fonte para o Senado?

Eduardo da Fonte (PP) tem o número 111.

Qual é o número de Gorett Bitu para o Senado?

Gorett Bitu (UP) tem o número 801.

Qual é o número de Humberto Costa para o Senado?

Humberto Costa (PT) tem o número 130.

Qual é o número de Mailson da Silva Neto para o Senado?

Mailson da Silva Neto (PCO) tem o número 290.

Qual é o número de Mariano Macedo para o Senado?

Mariano Macedo (PSTU) tem o número 161.

Qual é o número de Marília Arraes para o Senado?

Marília Arraes (PDT) tem o número 123.

Qual é o número de Mendonça Filho para o Senado?

Mendonça Filho (PL) tem o número 222.

Qual é o número de Pastor Gilvan Costa para o Senado?

Pastor Gilvan Costa (Democrata) tem o número 355. Seu registro está indeferido em prazo recursal ou com recurso; a validade dos votos depende do desfecho judicial.

Qual é o número de Paulo Rubem Santiago para o Senado?

Paulo Rubem Santiago (Rede) tem o número 180.

Qual é o número de Samuel Timoteo para o Senado?

Samuel Timoteo (UP) tem o número 800.

Qual é o número de Túlio Gadêlha para o Senado?

Túlio Gadêlha (PSD) tem o número 555.

Posso votar duas vezes no mesmo candidato a senador?

Não. Caso o eleitor repita a candidatura, o segundo voto será nulo.

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