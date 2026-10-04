Apuração de senador em Pernambuco: veja quem está na frente

Os eleitores de Pernambuco vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem 7,2 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

O desempenho dos candidatos em Pernambuco será acompanhado durante a totalização dos votos.

Quem está ganhando em Pernambuco?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a senador em Pernambuco