'Candidato padre', prisão na CPI e enquadro em Virgínia: quem é Soraya Thronicke

Nascida em Dourados, no Mato Grosso do Sul, é filha de imigrantes alemães. Sua trajetória política no Brasil é marcada por uma forte atuação nas pautas conservadoras, combinada com uma visão liberal sobre a economia. Sempre se posicionou de maneira clara sobre questões como a defesa da família e a oposição ao aborto.

Antes de se destacar no cenário político, a senadora teve uma carreira consolidada na advocacia, com especializações em Direito Tributário e Direito de Família. Foi eleita para o Senado em 2018 pelo Partido Social Liberal (PSL), onde iniciou a jornada para defender temas como a propriedade privada e a ampliação do direito ao porte de armas.

Ao assumir sua cadeira no Senado, foi eleita presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Um dos momentos de maior visibilidade foi sua participação em uma audiência pública com a ex-candidata à vice-presidência, Sônia Guajajara, onde o debate sobre saúde indígena e a demarcação de terras gerou polêmicas. Thronicke tem se apresentado como uma política com "viés feminino, mas não feminista", defendendo a igualdade de direitos, mas com uma postura mais conservadora.

Juntamente com outras parlamentares do PSL Mulher, posicionou-se contra as candidaturas-laranja e o uso fraudulento das cotas, com o objetivo de garantir que mais mulheres ocupem cargos de liderança no país.

Em 2022, Thronicke concorreu à presidência da República, mas ficou somente com 0,51% dos votos.

